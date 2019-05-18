2022 FIFA Dünya Kupası için antrenman sahaları hazır
Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası için 41 antrenman sahasının hazırlıklarının tamamlandığı bildirildi.
Katar Proje ve Miras Yüksek Komitesine bağlı Antrenman Sahaları Projesi Müdürü Ahmed el-Ubeydilli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2017'de inşalarına başlanan 15 yeni antrenman sahasının tamamlandığını ve toplam 41 antrenman sahasının 2022 FIFA Dünya Kupası için hazır olduğunu söyledi.
Ubeydilli, antrenman sahalarının Katar'ın farklı noktalarında olduğunu ve konaklanılacak otel ile antrenman sahası arasındaki mesafenin 20 dakikayı aşmayacak şekilde planlandığını ifade etti.
Antrenman Sahaları Projesi Müdürü Ahmed el-Ubeydilli ayrıca, sahaların aynı kalitede ve FIFA standartlarında olduğunu kaydetti.
Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde ev sahipliği yapacak.
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