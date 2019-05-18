18 Mayıs 2019, Cumartesi

FUTBOL

Mert Nobre futbolu bıraktı!

Mert Nobre futbolu bıraktı!
FUTBOL
Giriş Tarihi: 18.05.2019

Gençlerbirliği takımının forvet oyuncusu , maçıyla birlikte profesyonel futbol kariyerine son verdi. Nobre, vedası sorasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Sosyal medya hesabı üzerinden sezon sonu futbolu bırakacağını açıklayan için 1. Lig'in son haftasında Eryaman Stadında Gençlerbirliği, maçı öncesinde seremoni düzenlendi.

Gençlerbirliği kulüp başkanı Murat Cavcav'ın, gösterdiği çaba ve başarıdan dolayı plaketle onurlandırdığı Nobre gözyaşlarına hakim olamadı.

Plaket takdiminin ardından takım arkadaşları ve kulüp çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Nobre, tribünlerde adını haykıran Gençlerbirliği taraftarıyla da vedalaşırken duygu dolu anlar yaşadı.

Adana Demirspor taraftarının Nobre'yi tribünlere çağırarak alkışlaması üzerine de Nobre misafir ekip tribünlerine üçlü çektirdi.

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