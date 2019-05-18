18 Mayıs 2019, Cumartesi

FUTBOL

Manchester City "üçleme" yaptı

Manchester City üçleme yaptı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 18.05.2019

Federasyon Kupası finalinde , Watford'u 6-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

'nin başkenti 'daki Wembley Stadı'nda oynanan final maçında, ile Watford karşılaştı.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Manchester City, 26'ncı dakikada , 38'inci, 81'inci ve 87'nci dakikalarda , 61'inci dakikada Kevin De Bruyne, 68'inci dakikada Gabriel Jesus'un golleriyle sahadan 6-0 galip ayrıldı.

Bu sezon ve İngiltere Lig Kupası'nı elde eden Manchester City, tarihinin 6'ncı Federasyon Kupası'nı da müzesine götürerek sezonu 3 kupayla kapattı.

Organizasyondaki en önemli başarısını 1984'te finale kalarak elde eden Watford, kupayı elde etme şansını ikinci kez kaçırdı.

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