17 Mayıs 2019, Cuma

FUTBOL

Dünyanın en değerli futbol kulübü Real Madrid oldu

Dünyanın en değerli futbol kulübü açıklandı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 16.05.2019

Marka değerlendirme kuruluşu 'in yaptığı araştırmaya göre, 1,8 milyar dolarlık marka değeri ile dünyanın en değerli kulübü olurken, listeye girebilen 50 futbol kulübünün toplam marka değeri 22 milyar 781 milyon dolara ulaştı.

Marka değerlendirme kuruluşu 'in yaptığı araştırmaya göre, 1 milyar 846 milyon dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli kulübü oldu.

Dünyanın önde gelen marka değerlendirme şirketlerinden Brand Finance'ın, ''Dünya Futbolunun En Değerli İlk 50 Kulüp Markası'' çalışmasına göre, söz konusu listeye girebilen 50 futbol kulübünün toplam marka değeri 22 milyar 781 milyon doları buldu, ilk 10'da yer alan kulüplerin marka değeri 13 milyar 229 milyon dolara ulaştı.

Geçen yılki listede ikinci sırada yer alan Real Madrid, 1 milyar 573 milyon dolarlık marka değerini yüzde 17,4 artırarak 1 milyar 846 milyon dolara yükseltti ve "dünyanın en değerli futbol kulübü" unvanını kazandı.

İki yıldır ilk sırada yer alan ise yüzde 12,9 değer kaybetti ve 1 milyar 651 milyon dolarlık marka değeriyle ikinciliğe geriledi. da 1 milyar 563 milyon dolar ile üçüncü sıradaki yerini bu sene de kimseye bırakmadı.

İNGİLİZLER İLK 10'A DAMGA VURDU

En değerli 10 kulübün 6'sını İngiliz takımları oluşturdu. İlk 10'da iki İspanyol, birer Fransız ve Alman takımı yer aldı.

Listede dördüncü sırayı marka değerini 1 milyar 473 milyon dolara çıkaran alırken, de 1 milyar 407 milyon dolarlık markasıyla 5'inci sırayı korudu.

Öte yandan Liverpool bu sene yüzde 11'lik değer artışı, 1 milyar 336 milyon dolar marka değeri ile 6'ncı sırada kendini gösterirken, Chelsea 1 milyar 85 milyon dolara düşen marka değeriyle 7'nci sırada kaldı.

Bu kulüpleri 8'inci sırada 1 milyar 25 milyon dolarlık marka değeri ile Paris Saint-Germain, 9'uncu sırada 993 milyon dolarla Arsenal, 10'uncu sırada da 850 milyon dolar ile izledi.

EN BÜYÜK DEĞER ARTIŞI SEVİLLA'DA

Listedeki 50 futbol kulübü arasında marka değerini en çok artıran kulüp, yüzde 37,9'luk yükselişle Sevilla olurken, kulübün marka değeri 175 milyon dolara yükseldi.

Bu sene listeye 28'inci sıradan , 36'ncı sıradan Olympique De Marseille, 40'ıncı sıradan SL Benfica, 48'inci sıradan Valencia, 50'inci sıradan Köln yeni girdi.

KULÜPLER SOSYAL MEDYA İLE BÜYÜYOR

Listeye Çin ve ABD gibi ülkelerin de katılması ile gittikçe büyüyen futbol endüstrisi elde edilen finansal başarılar ile öne çıkarken, Premier League maçlarının yayın hasılatı 3,2 milyar avroya, La Liga maçlarının yayın hasılatı da 1,5 milyar avroya erişti.

Bunun yanı sıra kulüpler farklı coğrafyalarda da sadık taraftarlar yaratarak ticari ürün hasılatlarını arttırırken Real Madrid'in toplam 750 milyon hasılatının 376 milyon avrosu ticari ürünlerden elde edildi.

Kulüpler sosyal medya kanallarını da etkin biçimde kullanıyor. Örneğin Real Madrid'in ve Barcelona'nın 200 milyon, Manchester United'in 120 milyon, Bayern Munich'in 80 milyon sosyal medya takipçisi bulunuyor.

"TÜRK KULÜPLER SPONSORLUK KONUSUNDA ANALİTİK ÇALIŞMALI"

Brand Finance'in 2016'da yaptığı araştırmada, Türk futbolunun en değerli markası 116 milyon dolar ile 39'uncu sıradan listeye giren Galatasaray olmuş, bunu 95 milyon dolar ile 45'inci sırada izlemişti.

Ancak 2017, 2018 ve 2019 araştırmalarında hiçbir Türk futbol kulübü 104 milyon dolarlık marka değeri ile kapanan listede kendine yer bulamadı.

Verilerine erişilebilen 4 futbol kulübüne bakıldığında, Beşiktaş'ın 103 milyon dolar marka değerine sahip olduğu görülürken, bu kulübü 86 milyon dolarlık marka değeri ile Fenerbahçe, 59 milyon dolarlık marka değeri ile Galatasaray, 24 milyon dolarlık marka değeri ile de Trabzonspor izledi.

TÜRK FUTBOLU YETERİNCE DEĞER YARATAMIYOR

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, büyük alt ve üst yapı yatırımlarına rağmen Türk futbolunun yeterince değer yaratamadığını, yapılan yatırımların geri dönüşünün ülke refah ve itibarına katkısının çok sınırlı olduğunu belirtti.

Futbol kulüplerinin de başarılı markalar gibi yönetilmesi halinde değer yaratabileceklerini vurgulayan İlgüner, bunun için başta Futbol Federasyonu olmak üzere kulüplerin değere yön veren unsurları belirleyip ona göre stratejiler geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Araştırmaya göre, dünyanın en değerli 50 kulübü ve 2018-2019 marka değerleri (milyon dolar) şöyle:

SıraMarka adı2019 Marka Değeri2018 Marka DeğeriDeğişim
1Real Madrid CF1.8461.57317%
2Manchester United FC1.6511.895-13%
3FC Barcelona1.5631.5113%
4FC Bayern Munich1.4731.4065%
5Manchester City FC1.4071.3316%
6Liverpool FC1.3361.20411%
7Chelsea FC1.0851.195-9%
8Paris Saint-Germain1.02591312%
9Arsenal FC9931.083-8%
10Tottenham Hotspur FC85076411%
11Juventus FC68060512%
12Borussia Dortmund5985872%
13FC Internazionale Milano52547510%
14Club Atlético de Madrid52443620%
15AC Milan37331518%
16FC Schalke 04359384-6%
17Everton FC298325-8%
18AS Roma29126410%
19Newcastle United FC2862716%
20West Ham United FC285324-12%
21RasenBallsport Leipzig271347-22%
22Leicester City260295-12%
23Bayer 04 Leverkusen251273-8%
24Borussia Mönchengladbach244262-7%
25VfL Wolfsburg242266-9%
26SSC Napoli23118326%
27Crystal Palace217260-17%
28Wolverhampton Wanderers FC209
29Olympique Lyonnais20217714%
30AFC Ajax190196-3%
31Watford1831736%
32Burnley182232-22%
33Eintracht Frankfurt1811725%
34Bournemouth FC179216-17%
35Sevilla FC17512738%
36Olympique De Marseille167
37Celtic FC16413719%
381899 Hoffenheim163166-2%
39Southampton FC16213222%
40SL Benfica159
41Brighton & Hove Albion FC1551494%
42SS Lazio SpA144155-7%
43SV Werder Bremen142156-9%
44Hertha BSC Berlin138165-17%
45Athletic de Bilbao131143-9%
46FC Zenit St Petersburg1311254%
47Villarreal CF127143-11%
48Valencia CF119
49FSV Mainz 05113123-7%
501.FC Köln104

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