Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in yaptığı araştırmaya göre, 1,8 milyar dolarlık marka değeri ile Real Madrid dünyanın en değerli futbol kulübü olurken, listeye girebilen 50 futbol kulübünün toplam marka değeri 22 milyar 781 milyon dolara ulaştı.

Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in yaptığı araştırmaya göre, 1 milyar 846 milyon dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli futbol kulübü Real Madrid oldu.

Dünyanın önde gelen marka değerlendirme şirketlerinden Brand Finance'ın, ''Dünya Futbolunun En Değerli İlk 50 Kulüp Markası'' çalışmasına göre, söz konusu listeye girebilen 50 futbol kulübünün toplam marka değeri 22 milyar 781 milyon doları buldu, ilk 10'da yer alan kulüplerin marka değeri 13 milyar 229 milyon dolara ulaştı.

Geçen yılki listede ikinci sırada yer alan Real Madrid, 1 milyar 573 milyon dolarlık marka değerini yüzde 17,4 artırarak 1 milyar 846 milyon dolara yükseltti ve "dünyanın en değerli futbol kulübü" unvanını kazandı.

İki yıldır ilk sırada yer alan Manchester United ise yüzde 12,9 değer kaybetti ve 1 milyar 651 milyon dolarlık marka değeriyle ikinciliğe geriledi. Barcelona da 1 milyar 563 milyon dolar ile üçüncü sıradaki yerini bu sene de kimseye bırakmadı.

İNGİLİZLER İLK 10'A DAMGA VURDU

En değerli 10 kulübün 6'sını İngiliz takımları oluşturdu. İlk 10'da iki İspanyol, birer Fransız ve Alman takımı yer aldı.

Listede dördüncü sırayı marka değerini 1 milyar 473 milyon dolara çıkaran Bayern Munich alırken, Manchester City de 1 milyar 407 milyon dolarlık markasıyla 5'inci sırayı korudu.

Öte yandan Liverpool bu sene yüzde 11'lik değer artışı, 1 milyar 336 milyon dolar marka değeri ile 6'ncı sırada kendini gösterirken, Chelsea 1 milyar 85 milyon dolara düşen marka değeriyle 7'nci sırada kaldı.

Bu kulüpleri 8'inci sırada 1 milyar 25 milyon dolarlık marka değeri ile Paris Saint-Germain, 9'uncu sırada 993 milyon dolarla Arsenal, 10'uncu sırada da 850 milyon dolar ile Tottenham Hotspur izledi.

EN BÜYÜK DEĞER ARTIŞI SEVİLLA'DA

Listedeki 50 futbol kulübü arasında marka değerini en çok artıran kulüp, yüzde 37,9'luk yükselişle Sevilla olurken, kulübün marka değeri 175 milyon dolara yükseldi.

Bu sene listeye 28'inci sıradan Wolverhampton Wanderers, 36'ncı sıradan Olympique De Marseille, 40'ıncı sıradan SL Benfica, 48'inci sıradan Valencia, 50'inci sıradan Köln yeni girdi.

KULÜPLER SOSYAL MEDYA İLE BÜYÜYOR

Listeye Çin ve ABD gibi ülkelerin de katılması ile gittikçe büyüyen futbol endüstrisi elde edilen finansal başarılar ile öne çıkarken, Premier League maçlarının yayın hasılatı 3,2 milyar avroya, La Liga maçlarının yayın hasılatı da 1,5 milyar avroya erişti.

Bunun yanı sıra kulüpler farklı coğrafyalarda da sadık taraftarlar yaratarak ticari ürün hasılatlarını arttırırken Real Madrid'in toplam 750 milyon avro hasılatının 376 milyon avrosu ticari ürünlerden elde edildi.

Kulüpler sosyal medya kanallarını da etkin biçimde kullanıyor. Örneğin Real Madrid'in ve Barcelona'nın 200 milyon, Manchester United'in 120 milyon, Bayern Munich'in 80 milyon sosyal medya takipçisi bulunuyor.

"TÜRK KULÜPLER SPONSORLUK KONUSUNDA ANALİTİK ÇALIŞMALI"

Brand Finance'in 2016'da yaptığı araştırmada, Türk futbolunun en değerli markası 116 milyon dolar ile 39'uncu sıradan listeye giren Galatasaray olmuş, bunu 95 milyon dolar ile 45'inci sırada Fenerbahçe izlemişti.

Ancak 2017, 2018 ve 2019 araştırmalarında hiçbir Türk futbol kulübü 104 milyon dolarlık marka değeri ile kapanan listede kendine yer bulamadı.

Verilerine erişilebilen 4 futbol kulübüne bakıldığında, Beşiktaş'ın 103 milyon dolar marka değerine sahip olduğu görülürken, bu kulübü 86 milyon dolarlık marka değeri ile Fenerbahçe, 59 milyon dolarlık marka değeri ile Galatasaray, 24 milyon dolarlık marka değeri ile de Trabzonspor izledi.

TÜRK FUTBOLU YETERİNCE DEĞER YARATAMIYOR

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, büyük alt ve üst yapı yatırımlarına rağmen Türk futbolunun yeterince değer yaratamadığını, yapılan yatırımların geri dönüşünün ülke refah ve itibarına katkısının çok sınırlı olduğunu belirtti.

Futbol kulüplerinin de başarılı markalar gibi yönetilmesi halinde değer yaratabileceklerini vurgulayan İlgüner, bunun için başta Futbol Federasyonu olmak üzere kulüplerin değere yön veren unsurları belirleyip ona göre stratejiler geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Araştırmaya göre, dünyanın en değerli 50 kulübü ve 2018-2019 marka değerleri (milyon dolar) şöyle:

Sıra Marka adı 2019 Marka Değeri 2018 Marka Değeri Değişim 1 Real Madrid CF 1.846 1.573 17% 2 Manchester United FC 1.651 1.895 -13% 3 FC Barcelona 1.563 1.511 3% 4 FC Bayern Munich 1.473 1.406 5% 5 Manchester City FC 1.407 1.331 6% 6 Liverpool FC 1.336 1.204 11% 7 Chelsea FC 1.085 1.195 -9% 8 Paris Saint-Germain 1.025 913 12% 9 Arsenal FC 993 1.083 -8% 10 Tottenham Hotspur FC 850 764 11% 11 Juventus FC 680 605 12% 12 Borussia Dortmund 598 587 2% 13 FC Internazionale Milano 525 475 10% 14 Club Atlético de Madrid 524 436 20% 15 AC Milan 373 315 18% 16 FC Schalke 04 359 384 -6% 17 Everton FC 298 325 -8% 18 AS Roma 291 264 10% 19 Newcastle United FC 286 271 6% 20 West Ham United FC 285 324 -12% 21 RasenBallsport Leipzig 271 347 -22% 22 Leicester City 260 295 -12% 23 Bayer 04 Leverkusen 251 273 -8% 24 Borussia Mönchengladbach 244 262 -7% 25 VfL Wolfsburg 242 266 -9% 26 SSC Napoli 231 183 26% 27 Crystal Palace 217 260 -17% 28 Wolverhampton Wanderers FC 209 29 Olympique Lyonnais 202 177 14% 30 AFC Ajax 190 196 -3% 31 Watford 183 173 6% 32 Burnley 182 232 -22% 33 Eintracht Frankfurt 181 172 5% 34 Bournemouth FC 179 216 -17% 35 Sevilla FC 175 127 38% 36 Olympique De Marseille 167 37 Celtic FC 164 137 19% 38 1899 Hoffenheim 163 166 -2% 39 Southampton FC 162 132 22% 40 SL Benfica 159 41 Brighton & Hove Albion FC 155 149 4% 42 SS Lazio SpA 144 155 -7% 43 SV Werder Bremen 142 156 -9% 44 Hertha BSC Berlin 138 165 -17% 45 Athletic de Bilbao 131 143 -9% 46 FC Zenit St Petersburg 131 125 4% 47 Villarreal CF 127 143 -11% 48 Valencia CF 119 49 FSV Mainz 05 113 123 -7% 50 1.FC Köln 104