15 Mart 2019, Cuma
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İŞTE O ÇİRKİN SÖZLER
Bir defada 3 ay ceza alması halinde hakemliği iptal olacak Aydınus, PFDK'nın bu kararıyla 28. hafta maçlarında görev alabilecek. Merkez Hakem Kurulu'nun başlattığı soruşturmayla ortaya çıkan kavgada Fırat Aydınus ile yardımıcısı Yusuf Bozdoğan arasında şu diyaloglar geçmişti: Aydınus: "O bayrağı g... so... senin.", Bozdoğan: "Hocam niye küfür ediyorsun?", Aydınus: "Lan sus, s.... hocanı." Bu karşılıklı sözlerin ardından ikili birbirine girmiş. Olaya şahit olan temsilci Cenk Altun da, durumu Riva'daki federasyon merkezine telefonla iletmişti.
PFDK'NIN AÇIKLAMASI
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), dün yaptığı toplantının ardından kararlarını açıkladı. Aydınus ve Bozdoğan ile ilgili alınan kararı şu ifadelerle duyurdu: "Futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunmaları nedeniyle Aydınus'a 30, Bozdoğan'a da 10 gün hak mahrumiyeti cezası verildi."
ALKIŞA CEZA, KÜFÜRE ÖDÜL!
Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Göztepe-Trabzonspor maçında iki takım taraftarları centilmenlik örneği göstermişti. Trabzonsporlu Yusuf ve Abdülkadir oyundan alınırken, ev sahibi tribünler bu futbolcuları uzun süre alkışlamış, bordo-mavililer de aynı şekilde karşılık vermişti. Ancak bu maçın ardından PFDK, iki takım taraftarlarının bir bölümünün kartlarını bloke etmiş, Trabzonspor'a da 140 bin TL ile cezalandırmıştı.
PFDK'dan skandal
Giriş Tarihi: 14.03.2019
Futbolcu, yönetici ve taraftarlara bu sezonu kabusa çeviren Disiplin Kurulu, hakem Fırat Aydınus’un çirkin sözlerini ise görmezden geldi. Küfür nedeniyle birçok isme ağır cezalar veren PFDK, lisansının iptal edilmesi beklenen tecrübeli hakemi yalnızca 30 gün kızağa çekti.
Bu sezon kulüp, futbolcu ve taraftarların kabusu olan Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), yine haftaya damgasını vurdu. Verdiği ağır cezalarla birçok ismi zor durumda bırakan PFDK, bu kez insafa geldi. Kurul, ligin 24. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Başakşehir maçının devre arasında yardımcısı Yusuf Bozdoğan ile birbirine giren ve çirkin sözler sarfeden hakem Fırat Aydınus'un cezasını belirledi. Cezalarıyla çok ismi yakan PFDK, hakemlik lisansının iptal olması beklenen Aydınus'u ipten aldı, yalnızca 30 gün kızağa çekti.
İŞTE O ÇİRKİN SÖZLER
Bir defada 3 ay ceza alması halinde hakemliği iptal olacak Aydınus, PFDK'nın bu kararıyla 28. hafta maçlarında görev alabilecek. Merkez Hakem Kurulu'nun başlattığı soruşturmayla ortaya çıkan kavgada Fırat Aydınus ile yardımıcısı Yusuf Bozdoğan arasında şu diyaloglar geçmişti: Aydınus: "O bayrağı g... so... senin.", Bozdoğan: "Hocam niye küfür ediyorsun?", Aydınus: "Lan sus, s.... hocanı." Bu karşılıklı sözlerin ardından ikili birbirine girmiş. Olaya şahit olan temsilci Cenk Altun da, durumu Riva'daki federasyon merkezine telefonla iletmişti.
PFDK'NIN AÇIKLAMASI
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), dün yaptığı toplantının ardından kararlarını açıkladı. Aydınus ve Bozdoğan ile ilgili alınan kararı şu ifadelerle duyurdu: "Futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunmaları nedeniyle Aydınus'a 30, Bozdoğan'a da 10 gün hak mahrumiyeti cezası verildi."
ALKIŞA CEZA, KÜFÜRE ÖDÜL!
Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Göztepe-Trabzonspor maçında iki takım taraftarları centilmenlik örneği göstermişti. Trabzonsporlu Yusuf ve Abdülkadir oyundan alınırken, ev sahibi tribünler bu futbolcuları uzun süre alkışlamış, bordo-mavililer de aynı şekilde karşılık vermişti. Ancak bu maçın ardından PFDK, iki takım taraftarlarının bir bölümünün kartlarını bloke etmiş, Trabzonspor'a da 140 bin TL ile cezalandırmıştı.
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