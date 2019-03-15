15 Mart 2019, Cuma

FUTBOL

PFDK'dan skandal

PFDK'dan skandal
FUTBOL
Giriş Tarihi: 14.03.2019

Futbolcu, yönetici ve taraftarlara bu sezonu kabusa çeviren , hakem ’un çirkin sözlerini ise görmezden geldi. Küfür nedeniyle birçok isme ağır cezalar veren , lisansının iptal edilmesi beklenen tecrübeli hakemi yalnızca 30 gün kızağa çekti.

Bu sezon kulüp, futbolcu ve taraftarların kabusu olan Profesyonel (), yine haftaya damgasını vurdu. Verdiği ağır cezalarla birçok ismi zor durumda bırakan PFDK, bu kez insafa geldi. Kurul, ligin 24. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Başakşehir maçının devre arasında yardımcısı ile birbirine giren ve çirkin sözler sarfeden hakem 'un cezasını belirledi. Cezalarıyla çok ismi yakan PFDK, hakemlik lisansının iptal olması beklenen Aydınus'u ipten aldı, yalnızca 30 gün kızağa çekti.

İŞTE O ÇİRKİN SÖZLER

Bir defada 3 ay ceza alması halinde hakemliği iptal olacak Aydınus, PFDK'nın bu kararıyla 28. hafta maçlarında görev alabilecek. 'nun başlattığı soruşturmayla ortaya çıkan kavgada Fırat Aydınus ile yardımıcısı Yusuf Bozdoğan arasında şu diyaloglar geçmişti: Aydınus: "O bayrağı g... so... senin.", Bozdoğan: "Hocam niye küfür ediyorsun?", Aydınus: "Lan sus, s.... hocanı." Bu karşılıklı sözlerin ardından ikili birbirine girmiş. Olaya şahit olan temsilci Cenk Altun da, durumu Riva'daki federasyon merkezine telefonla iletmişti.

PFDK'NIN AÇIKLAMASI

Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), dün yaptığı toplantının ardından kararlarını açıkladı. Aydınus ve Bozdoğan ile ilgili alınan kararı şu ifadelerle duyurdu: "Futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunmaları nedeniyle Aydınus'a 30, Bozdoğan'a da 10 gün hak mahrumiyeti cezası verildi."

ALKIŞA CEZA, KÜFÜRE ÖDÜL!

'in 23. haftasında oynanan Göztepe-Trabzonspor maçında iki takım taraftarları centilmenlik örneği göstermişti. Trabzonsporlu Yusuf ve Abdülkadir oyundan alınırken, ev sahibi tribünler bu futbolcuları uzun süre alkışlamış, bordo-mavililer de aynı şekilde karşılık vermişti. Ancak bu maçın ardından PFDK, iki takım taraftarlarının bir bölümünün kartlarını bloke etmiş, Trabzonspor'a da 140 bin TL ile cezalandırmıştı.
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