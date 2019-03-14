14 Mart 2019, Perşembe

FUTBOL

Arnavutluk'un aday kadrosu açıklandı

Arnavutluk'un aday kadrosu açıklandı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 14.03.2019

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 'nde 22 Mart 2019 Cuma günü İşkodra'da karşılaşacağı Milli Takımı'nın ve Andorra maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Milli Takımı, 2020 'nde 22 Mart'ta Loro Boriçi Stadyumu'nda TSİ 22.45'te , 25 Mart'ta ise deplasmanda Andorra ile karşılaşacak. Arnavutluk Teknik Direktörü Christian Panucci tarafından belirlenen 24 kişilik aday kadroda ise şöyle:

Kaleci

Etrit Berisha (Atalanta), Alban Hoxha (Partizani Tirana), Thomas Strakosha (Lazio)

Defans

Arlind Ajeti (Grashoppers), Naser Aliji (Dinamo Bükreş), Ivan Balliu (Metz), Egzon Binaku (Malmö), Berat Djimsiti (Atalanta), Elseid Hysaj (Napoli), Ardian Ismajli (), Enea Mihaj (Panetolikos), Frederic Veseli (Empoli)

Orta Saha

Amir Abrashi (Freiburg), Migjen Basha (Aris), Ergys Kaçe (Panathinaikos), Andi Lila (PAS Giannina), Ledian Memushaj (Pescara), Kristi Qose (Ruomberok), Taulant Xhaka (Basel), Kristal Abazaj (Osijek), Eros Grezda (Rangers)

Forvet

Bekim Balaj (Akhmat Grozny), Armando Sadiku (Lugano), Myrto Uzuni (Lokomotiva)

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