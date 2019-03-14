Arnavutluk'un aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart 2019 Cuma günü İşkodra'da karşılaşacağı Arnavutluk Milli Takımı'nın Türkiye ve Andorra maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Arnavutluk Milli Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta Loro Boriçi Stadyumu'nda TSİ 22.45'te Türkiye, 25 Mart'ta ise deplasmanda Andorra ile karşılaşacak. Arnavutluk Teknik Direktörü Christian Panucci tarafından belirlenen 24 kişilik aday kadroda ise şöyle:



Kaleci

Etrit Berisha (Atalanta), Alban Hoxha (Partizani Tirana), Thomas Strakosha (Lazio)



Defans

Arlind Ajeti (Grashoppers), Naser Aliji (Dinamo Bükreş), Ivan Balliu (Metz), Egzon Binaku (Malmö), Berat Djimsiti (Atalanta), Elseid Hysaj (Napoli), Ardian Ismajli (Hajduk Split), Enea Mihaj (Panetolikos), Frederic Veseli (Empoli)



Orta Saha

Amir Abrashi (Freiburg), Migjen Basha (Aris), Ergys Kaçe (Panathinaikos), Andi Lila (PAS Giannina), Ledian Memushaj (Pescara), Kristi Qose (Ruomberok), Taulant Xhaka (Basel), Kristal Abazaj (Osijek), Eros Grezda (Rangers)



Forvet

Bekim Balaj (Akhmat Grozny), Armando Sadiku (Lugano), Myrto Uzuni (Lokomotiva)

