15 Mart 2019, Cuma

FUTBOL

Başkan Erdoğan, futbolcu Mesut Özil'i kabul etti

Başkan Erdoğan, futbolcu Mesut Özil'i kabul etti
FUTBOL
Giriş Tarihi: 15.03.2019

Türkiye  , Türk asıllı Alman futbolcu  ve nişanlısını kabul etti.

Türkiye , Türk asıllı Alman futbolcu ve nişanlısını kabul etti.

Erdoğan, 'nda kabul ettiği Özil ve nişanlısı Amine Gülşe ile bir süre görüştü.

Kabulde, Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nikah davetiyesini verdi.

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