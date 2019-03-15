15 Mart 2019, Cuma
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Kabulde, Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nikah davetiyesini verdi.
Başkan Erdoğan, futbolcu Mesut Özil'i kabul etti
Giriş Tarihi: 15.03.2019
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve nişanlısını kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve nişanlısını kabul etti.
Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda kabul ettiği Özil ve nişanlısı Amine Gülşe ile bir süre görüştü.
Kabulde, Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nikah davetiyesini verdi.
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