16 Mart 2019, Cumartesi

FUTBOL

Zidane'lı Real Madrid iyi başladı

Zidane'lı Real Madrid iyi başladı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 16.03.2019

1. Futbol Ligi'nin () 28. haftasında sahasında oynadığı maçta 'yu 2-0 yendi.

, hafta içinde göreve getirdiği yönetiminde ilk maçında rahat bir galibiyet aldı. Teknik direktör Santiago Solari döneminde fazla oynama fırsatı bulamayan ancak Zidane ile ilk 11'e dönen Isco, ve Marcelo, karşısında alınan galibiyetin mimarları oldu.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında gelen Real Madrid'in gollerini 62. dakikada Isco ve 77. dakikada Bale attı.

Zidane karşılaşmanın hem başında hem de sonunda Santiago Bernabeu Stadı'ndaki Real Madridli taraftarlarca uzun süre alkışlandı.

Bu arada Celta Vigo'daki Türk futbolculardan Okay Yokuşlu ilk 11'de sahaya çıkarak, 76. dakikada yerini Fran Beltran'a bıraktı. Emre Mor ise kadroda yer almadı.

Aldığı galibiyetle puanını 54'e çıkaran Real Madrid, 3'üncülükteki yerini korudu. Celta Vigo ise 25 puanla düşme hattındaki 18. sırada yer aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Başkan Erdoğan, futbolcu Mesut Özil'i kabul etti Başkan Erdoğan, futbolcu Mesut Özil'i kabul etti
Başkan Erdoğan, futbolcu Mesut Özil'i kabul etti Başkan Erdoğan, futbolcu Mesut Özil'i kabul etti
Mesut Özil, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını kınadı Mesut Özil, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını kınadı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör