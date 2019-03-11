11 Mart 2019, Pazartesi

FUTBOL

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 Giriş Tarihi: 11.03.2019

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (), (), (Serie A), (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de , 'da , 'da , 'da , Fransa'da ise Saint-Germain (), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

PREMİER LİG
Lider Manchester City, Sterling'in hat-trick yaptığı maçta konuk ettiği Watford'u 3-1 yenerek art arda 6. galibiyetini elde etti.

Şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, seyircisi önünde oynadığı Burnley maçını 4-2 kazandı.

Tottenham, deplasmanda Southampton'a 2-1 yenilerek son 4 karşılaşmada 3. yenilgisini aldı.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren ekipler arasındaki maçta Arsenal, sahasında 'ı 2-0 mağlup etti.

Chelsea ise evinde Wolverhampton Wanderers ile 1-1 berabere kaldı.

'in 30. haftasının ardından 74 puana ulaşan Manchester City, Liverpool'un bir puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki takımı, 61 puanla Tottenham, 60 puanla Arsenal, 58 puanla Manchester United ve 57 puanla Chelsea izledi.

LA LİGA
Ligin zirvesindeki Barcelona, 27. karşılaşmasında konuk ettiği Rayo Vallecano'yu geriden gelerek 3-1 yendi.

, sahasında Leganes'i 1-0, de deplasmanda Real Valladolid'i 4-1 mağlup etti.

'da puanını 63'e çıkaran Barcelona, Atletico Madrid'in 7, Real Madrid'in ise 12 puan önünde liderliğini sürdürdü.

SERİE A
Son 7 yılın şampiyonu Juventus, evinde oynadığı Udinese maçını 4-1 kazanarak namağlup unvanını korudu ve 27. haftada 24. galibiyetini aldı.

İkinci sıradaki 'nin, konuk olduğu Sassuolo ile 1-1 berabere kalmasıyla Juventus ile arasındaki fark 18'e çıktı.

Milano kenti takımlarından Milan, deplasmanda Chievo'yu 2-1, Inter de sahasında SPAL'ı 2-0 yendi

Serie A'nın 27. haftasını 75 puanla geçen Juventus'u, 57 puanlı Napoli, 51 puanlı Milan ve 50 puanlı Inter izledi.

BUNDESLİGA
Almanya liginde haftaya lider başlayan , sahasında Stuttgart'ı 3-1 mağlup etti.

Şampiyonluk mücadelesi veren Bayern Münih, ağırladığı Wolfsburg'u 6-0 yenerek gol averajıyla zirveye yerleşti. Bayern böylece 6. haftada kaybettiği liderliği Borussia Dortmund'dan aldı.

Leipzig, evinde Augsburg ile golsüz berabere kaldı. ise Mainz deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.

Bundesliga'nın 25. haftası sonunda 57'şer puan toplayan Bayern Münih ve Borussia Dortmund'u, 46'şar puanla Leipzig ve Borussia Mönchengladbach takip etti.

LİGUE 1
Lider PSG'nin, deplasmanda Nantes ile oynaması planlanan karşılaşma ertelendi.

Lille, konuk olduğu Saint-Etienne'i 1-0 yendi. ise deplasmanda Strasbourg ile 2-2 berabere kaldı.

Ligue 1'de 28. haftanın ardından 2 maç eksiği bulunan PSG, 71 puanla liderliğini sürdürdü. Lille 57 ve Olympique Lyon 50 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.

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