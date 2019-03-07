07 Mart 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
UEFA'dan Manchester City'ye finansal fair play soruşturması
Giriş Tarihi: 07.03.2019
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu, İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City hakkında finansal fair play soruşturması başlattı.
Alman haber dergisi Der Spiegel'in geçen yıl ortaya attığı iddialar sonrası UEFA harekete geçti.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, CFCB Araştırma Komisyonu, finansal fair play kriterlerini çiğnediği öne sürülen Manchester City hakkında soruşturma açtı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!