07 Mart 2019, Perşembe

FUTBOL

UEFA'dan Manchester City'ye finansal fair play soruşturması

UEFA'dan Manchester City'ye kötü haber
FUTBOL
Giriş Tarihi: 07.03.2019

Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu, İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu hakkında soruşturması başlattı.

Alman haber dergisi 'in geçen yıl ortaya attığı iddialar sonrası harekete geçti.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, CFCB Araştırma Komisyonu, kriterlerini çiğnediği öne sürülen hakkında soruşturma açtı.

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