08 Mart 2019, Cuma

FUTBOL

Fırat Aydınus PFDK'ya sevk edildi

FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 08.03.2019 Giriş Tarihi: 08.03.2019

Malatyaspor-Başakşehir maçının ardından yardımcısı Yusuf Bozdoğan'a küfrettiği ve kavga ettiği iddia edilen  PFDK'ya sevk edildi.

'de pazar günü oynanan Malatyaspor-Başakşehir mücadelesinin ardından karşılaşmanın hakemleri arasında kavga yaşandığı ifade edilmişti. Bu gelişmelerin ardından Disiplin Kurulu PFDK'ya sevk edildi.

NASIL YAŞANDI?
Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus, yardımcısı Yusuf Bozdağan'a küfrediyor ve ikili maçın ardından hakem odasında kavga ediyor. Olayın büyümesi üzerine temsilci Dr. Cenk Altun durumu TFF'ye aktarıyor. Altun'un TFF'yi aradığnı öğrenen Aydınus bu kez temsilci ile tartışıyor. Son olarak temsilci Altun, TFF Başkanı Hüsnü Güreli'yi arayarak yaşananları aytıntılı olarak anlatıyor. Başkan Güreli de konunun yazılı bir şekilde kendilerine rapor edilmesini istiyor.

AYDINUS KÜÇÜK BİR TARTIŞMA DEDİ
Tecrübeli hakem, olayın küçük bir tartışma olduğunu söylese de, Disiplin Kurulu Aydınus'u PFDK'ya sevk etti.

Olayın üstünün örtülmesini istemeyen MHK yetkililerinin, bu süreci yakından takip edeceği öğrenildi.

Eğer ceza üç ayı geçerse Aydınus'un hakemlik hayatı tehlikeye girebilir.

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