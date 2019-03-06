06 Mart 2019, Çarşamba

FUTBOL

Vinicius Junior'ın sakatlığı ciddi

Vinicius Junior'ın sakatlığı ciddi
FUTBOL
Giriş Tarihi: 06.03.2019

() takımlarından , Brezilyalı kanat oyuncusu 'ın ayak bileği bağlarında yırtık oluştuğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ajax'a 4-1 yenildikleri Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sakatlanan 'ın sağ ayak bileğindeki tibiofibular eklemi bağlarında yırtık tespit edildi.

18 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun dönüş tarihine ilişkin bilgi verilmedi. İspanyol basını, bu tip sakatlıkların iyileşme sürecinin 2 ayı bulduğunu hatırlattı.

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