05 Mart 2019, Salı
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Marsilya’dan cezaya tepki
Giriş Tarihi: 05.03.2019
Nantes Kulübü, uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala için düzenlenen törende tribünlerin kullandığı yanıcı maddeler nedeniyle 16 bin 500 euro'luk bir para cezasına çarptırılmıştı.
Marsilya taraftarları, Saint Etienne maçında pankartla tepki gösterdi. Pankarta "Bir saygı gösterisi için 16 bin 500 euro euro para cezası. Kalbinizin yerinde cüzdan taşıyorsunuz. Utanmalısınız" yazıldı.
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