05 Mart 2019, Salı

FUTBOL

Marsilya’dan cezaya tepki

Marsilya’dan cezaya tepki
FUTBOL
Giriş Tarihi: 05.03.2019

Nantes Kulübü, uçak kazasında hayatını kaybeden için düzenlenen törende tribünlerin kullandığı yanıcı maddeler nedeniyle 16 bin 500 euro'luk bir para cezasına çarptırılmıştı.

taraftarları, Saint Etienne maçında pankartla tepki gösterdi. Pankarta "Bir saygı gösterisi için 16 bin 500 euro euro para cezası. Kalbinizin yerinde cüzdan taşıyorsunuz. Utanmalısınız" yazıldı.
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