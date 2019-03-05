05 Mart 2019, Salı

FUTBOL

Top toplayıcı çocukla kapıştı

Top toplayıcı çocukla kapıştı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 05.03.2019

Liverool'da teknik direktör 'u şampiyonluk stresi sardı.

Takımı Everton ile 0-0 berabere kalınca Klopp ve öğrencileri 2. sıraya indi. Maç sonunda Klopp kendisiyle dalga geçen top toplayıcı çocukla kısa bir atışma yaşadı. Bu anlar kamelarara da yansıdı.
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