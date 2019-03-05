05 Mart 2019, Salı

FUTBOL

"Herkes Real'i ister"

Herkes Real'i ister
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 05.03.2019 Giriş Tarihi: 05.03.2019

Gelecek sezon için flaş bir transfer yapmak isteyen ’in gözü eski ’lı ’da. ’dan ayrılmak isteyen Brezilyalı futbolcu da Real’e göz kırptı.

ile yollarını ayırdıktan sonra keyifsiz bir takım haline dönüşen kadrosunu yeniden parlak yıldızlarla donatmak istiyor. Bunlardan biri de ... Brezilyalı futbolcuyla bir süredir yakından ilgilenen İspanyol devi, kısa süre içerisinde 'nin kapısını çalacak. Neymar da 'da istediği etkiyi oluşturamadığı için Real Madrid'in teklifine sıcak yaklaşıyor.

Neymar'a adının sık sık birlikte anıldığı Real Madrid soruldu. Brezilyalı futbolcu, PSG'yi incitmeden gitmek istediğini açıkladı. Neymar "Ben PSG'de çok mutluyum. Ayrılmak hiç aklımda yok. Burada gerçekten iyiyim. Ancak şu bir gerçek ki herkes Real Madrid'de oynamak ister. Gelecekte neler olacağını kimse bilemez" ifadelerini kullandı. Bale'in satışıyla birlikte Real'in tüm parayı Neymar'a dökmesi bekleniyor.
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