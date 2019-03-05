05 Mart 2019, Salı
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Neymar'a adının sık sık birlikte anıldığı Real Madrid soruldu. Brezilyalı futbolcu, PSG'yi incitmeden gitmek istediğini açıkladı. Neymar "Ben PSG'de çok mutluyum. Ayrılmak hiç aklımda yok. Burada gerçekten iyiyim. Ancak şu bir gerçek ki herkes Real Madrid'de oynamak ister. Gelecekte neler olacağını kimse bilemez" ifadelerini kullandı. Bale'in satışıyla birlikte Real'in tüm parayı Neymar'a dökmesi bekleniyor.
"Herkes Real'i ister"
Güncelleme Tarihi: 05.03.2019 Giriş Tarihi: 05.03.2019
Gelecek sezon için flaş bir transfer yapmak isteyen Real Madrid’in gözü eski Barcelona’lı Neymar’da. Fransa’dan ayrılmak isteyen Brezilyalı futbolcu da Real’e göz kırptı.
Cristiano Ronaldo ile yollarını ayırdıktan sonra keyifsiz bir takım haline dönüşen Real Madrid kadrosunu yeniden parlak yıldızlarla donatmak istiyor. Bunlardan biri de Neymar... Brezilyalı futbolcuyla bir süredir yakından ilgilenen İspanyol devi, kısa süre içerisinde PSG'nin kapısını çalacak. Neymar da Fransa'da istediği etkiyi oluşturamadığı için Real Madrid'in teklifine sıcak yaklaşıyor.
Neymar'a adının sık sık birlikte anıldığı Real Madrid soruldu. Brezilyalı futbolcu, PSG'yi incitmeden gitmek istediğini açıkladı. Neymar "Ben PSG'de çok mutluyum. Ayrılmak hiç aklımda yok. Burada gerçekten iyiyim. Ancak şu bir gerçek ki herkes Real Madrid'de oynamak ister. Gelecekte neler olacağını kimse bilemez" ifadelerini kullandı. Bale'in satışıyla birlikte Real'in tüm parayı Neymar'a dökmesi bekleniyor.
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