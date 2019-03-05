05 Mart 2019, Salı

FUTBOL

İlk aday Pochettino

İlk aday Pochettino
FUTBOL
Giriş Tarihi: 05.03.2019

, Zidane sonrası teknik direktör krizi yaşamaya devam ediyor. Başkan ’in gönlünde ise Tottenham’ın Arjantinli hocası var.

İspanyol devi üst üste 3 yıl Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduktan sonra ile yollarını ayırmıştı. Ancak Fransız çalıştırıcı gittiğinden beri 'in yüzü gülmüyor. Julen Lopetegui ile girdiği sezonda yoluna Solari ile devam eden Beyaz Şimşekler gelecek yıl takımı devredeceği ismi arıyor. Şu an için 3 aday var: , ve .

ARJANTİNLİ ÖNDE

Real Madrid'in başkanı üç adaya da olumlu bakıyor. Ancak listesinin ilk sırasında Tottenham'a kişilikli bir futbol oynatan Mauricio Pochettino yer alıyor. Arjantinli teknik adam da kariyerinin bu bölümünde böyle bir sıçramaya sıcak bakıyor. Real Madrid'in diğer adayları Massimilano Allegri ve Joachim Löw. Allegri'nin artısı takıma hükmedebilmesi, Löw ise yıldızlar topluluğunu kontrol edebilir.
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