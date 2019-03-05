05 Mart 2019, Salı
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ARJANTİNLİ ÖNDE
Real Madrid'in başkanı Florentino Perez üç adaya da olumlu bakıyor. Ancak listesinin ilk sırasında Tottenham'a kişilikli bir futbol oynatan Mauricio Pochettino yer alıyor. Arjantinli teknik adam da kariyerinin bu bölümünde böyle bir sıçramaya sıcak bakıyor. Real Madrid'in diğer adayları Massimilano Allegri ve Joachim Löw. Allegri'nin artısı takıma hükmedebilmesi, Löw ise yıldızlar topluluğunu kontrol edebilir.
İlk aday Pochettino
Giriş Tarihi: 05.03.2019
Real Madrid, Zidane sonrası teknik direktör krizi yaşamaya devam ediyor. Başkan Florentino Perez’in gönlünde ise Tottenham’ın Arjantinli hocası var.
İspanyol devi üst üste 3 yıl Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduktan sonra Zinedine Zidane ile yollarını ayırmıştı. Ancak Fransız çalıştırıcı gittiğinden beri Real Madrid'in yüzü gülmüyor. Julen Lopetegui ile girdiği sezonda yoluna Solari ile devam eden Beyaz Şimşekler gelecek yıl takımı devredeceği ismi arıyor. Şu an için 3 aday var: Mauricio Pochettino, Massimiliano Allegri ve Joachim Löw.
ARJANTİNLİ ÖNDE
Real Madrid'in başkanı Florentino Perez üç adaya da olumlu bakıyor. Ancak listesinin ilk sırasında Tottenham'a kişilikli bir futbol oynatan Mauricio Pochettino yer alıyor. Arjantinli teknik adam da kariyerinin bu bölümünde böyle bir sıçramaya sıcak bakıyor. Real Madrid'in diğer adayları Massimilano Allegri ve Joachim Löw. Allegri'nin artısı takıma hükmedebilmesi, Löw ise yıldızlar topluluğunu kontrol edebilir.
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