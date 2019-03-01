01 Mart 2019, Cuma

FUTBOL

Premier Lig'de derbi haftası

Premier Lig'de derbi haftası
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 Giriş Tarihi: 01.03.2019

'in 29. haftasında derbisinde Tottenham ile , Merseyside derbisinde ise Everton ile karşı karşıya gelecek.

'in 29. haftasında iki tane derbi heyecanı yaşanacak. derbisi ve Merseyside derbisinde takımlarlar kozlarını paylaşacak. İlk olarak Londro derbisinde Tottenham ile yarın saat 15.30'da Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Tottenham 60 puanla ligde üçüncü sırada bulunuyor. Unai Emery'nin öğrencileri ise 56 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmadan Arsenal 4-2 galip ayrılmıştı.

Merseyside derbisi pazar günü
Haftanın diğer derbisinde ise Everton ile mücadele edecek. İki takım arasındaki Merseyside derbisi ise 3 Mart Pazar günü TSİ 19.15'te Goodison Park'ta oynanacak. Ligde geride kalan 28 haftada 'un öğrencileri 69 puanla zirvede bulunuyor. Milli futbolcu 'un da formasını giydiği Everton ise 36 puanla dokuzuncu sırada. Ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Liverpool 1-0 kazanmıştı.

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