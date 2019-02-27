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UEFA’dan Sergio Ramos’a soruşturma
Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 Giriş Tarihi: 27.02.2019
UEFA Disiplin Kurulu, Şampiyonlar Ligi’nde Ajax ile oynanan mücadelede Real Madrid'in defans oyuncusu Sergio Ramos’un bilerek sarı kart görüp cezalı duruma düştüğü iddiasıyla İspanyol oyuncu hakkında soruşturma başlattı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Real Madrid'in Hollanda deplasmanında Ajax'ı 2-1 mağlup ettiği maçta Sergio Ramos'un gördüğü sarı kart büyük tartışma konusu olmuştu. Kart sınırında olan oyuncu, mücadelenin 89. dakikasında gördüğü sarı kart ile rövanş maçında cezalı duruma düştü. UEFA Disiplin Kurulu da yıldız oyuncunun kasıtlı olarak kart gördüğü gerekçesiyle Ramos hakkında soruşturma başlattı.
Disiplin Kurulu, 32 yaşındaki oyuncu hakkındaki kararını yarın açıklayacak.
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