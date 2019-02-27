27 Şubat 2019, Çarşamba

FUTBOL

UEFA’dan Sergio Ramos’a soruşturma

UEFA’dan Sergio Ramos’a soruşturma
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 Giriş Tarihi: 27.02.2019

, Şampiyonlar Ligi’nde Ajax ile oynanan mücadelede 'in defans oyuncusu ’un bilerek görüp cezalı duruma düştüğü iddiasıyla İspanyol oyuncu hakkında soruşturma başlattı.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında 'in deplasmanında Ajax'ı 2-1 mağlup ettiği maçta 'un gördüğü büyük tartışma konusu olmuştu. Kart sınırında olan oyuncu, mücadelenin 89. dakikasında gördüğü sarı kart ile rövanş maçında cezalı duruma düştü. UEFA da yıldız oyuncunun kasıtlı olarak kart gördüğü gerekçesiyle Ramos hakkında soruşturma başlattı.

Disiplin Kurulu, 32 yaşındaki oyuncu hakkındaki kararını yarın açıklayacak.

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