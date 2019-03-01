01 Mart 2019, Cuma

FUTBOL

Kahreden detay! Emiliano Sala'nın Cardiff yetkilileri ile olan mesajları yayımlandı

Kahreden detay! Emiliano Sala o teklifi kabul etmemiş...
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 Giriş Tarihi: 01.03.2019

Trajik bir uçak kazası sonrası hayatını kaybeden ’nın menajeri Willie ’ın, ’nin futbolcuyu transfer sürecinde yalnız bıraktığı ve oyuncuyu kendi uçuşunu ayarlamaya mecbur bıraktığı yönündeki iddiaları boşa çıkarıldı.

Kulübü yetkililerinin Sala'ya tarifeli bir ticari uçuş teklif ettiklerine yönelik WhatsApp mesajları deşifre edildi. Bu iletiler kulübün kendisine bir uçuş teklif etmesine karşın, Arjantinli futbolcunun kendi uçuşunu ayarladığını ortaya koydu.

Milliyet'in haberine göre Mesajlarda kulübün futbolcuya uçuş detaylarını da gönderdiği ancak 'nın 'Yarın Nantes'a ve pazartesi akşamı oradan Cardiff'e giden bir uçuşum var' ifadelerini kullandığı görülüyor.

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Menajer aynı zamanda Emiliano Sala'nın, denize düşen uçağını ayarlayan kişiydi. McKay'ın, futbolcunun kendi uçuşunu kendi ayarlamak zorunda kaldığı sözlerinin üzerine yaşananların ardından nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.

Öte yandan ikinci ligi olan Champonship'ten bir takıma 5 milyon sterline teklif edildiği, bundan sadece altı ay sonra Cardiff'e 20 milyon sterline rekor bir bedelle gittiği belirtildi. Bunun 15 milyon sterlinlik kısmının ilk ödeme, geri kalan 5 milyonun ise takım kümede kalması durumunda verilecekti.

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