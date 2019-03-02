"O takımın canını yakın!"

Mentör ve Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı’nın, atadığı temsilcileri karşılaşmalardan sonra arayarak, “Sakın ha olayları raporlarınıza yazmayın! Görmediniz, duymadınız!” diye uyardığı belirtildi

Abdurrahman Arıcı'nın atadığı temsilciler, bu sezonun 18. haftasında belki de Türk futbol tarihinde görülmemiş bir rezalete imza attılar. O hafta Trabzonspor ile Başakşehir arasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçta tribünlerde en ufak centilmenlik dışı bir hareket yaşanmamıştı. Ama o maçta görevli temsilciler Nihat Doker, Veli Keser, Mehmet Ali Yurtsever ve Ercan Okur, karşılaşmadan sonra adeta birer senaryo üretip, şişirilmiş raporlar yazarak tam 27 bin Trabzonspor taraftarının Passoliglerinin bloke edilmesine ve Trabzonspor'un büyük bir maddi kayıp yaşamasına neden oldular. Asıl bomba ise o maçta tribünde yer alan sağır ve dilsiz bir taraftarın da 'küfür etti' gerekçesiyle Passolig'inin bloke edilmesiydi. Ve o taraftar, maçın gözlemcileri hakkında hukuki işlem başlattı.



'MAAŞ ALSIN' DİYE YAŞ HADDİ 70 OLDU

Abdurrahman Arıcı aynı zamanda Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı. Bazı hakemlerin, Arıcı'dan "Bizim sorunlarımızla ilgilendiğini hiç görmedik. Ne bizim sorunlarımız için savaşıyor; ne de dertlerimizi dinliyor! Adı başkan sadece" diyerek dert yandıkları öğrenildi. Öte yandan Abdurrahman Arıcı'nın mentörlük maaşı almaya devam etmesi için 65 olan yaş haddinin 70'e çekildiği belirtiliyor. 1951 doğumlu olan Arıcı 68 yaşında.



FUTBOLDAN SOĞUTTU

Türk futbolu; hakem hataları, Profesyonel Disiplin Kurulu'ndan çıkan ağır cezalar, Tahkim Kurulu'nun takım adına göre karar vermesi yüzünden can çekişmeye başladı. Her hafta maçlarda görevli temsilcilerden gelen şişirilmiş ağır raporlar, özellikle bazı takımları adeta canından bezdirmiş durumda. Ağır para cezaları kulüpleri çok zor durumda bırakırken; bloke edilen Passoligler taraftarları futboldan soğutma noktasına getirdi. Bazı takımların ise sürekli torpilli gibi kayırılması ise gözlerden kaçmıyor. Peki bu temsilcileri kim atıyor? Temsilciler, maçtan hemen sonra gelen telefona göre mi raporlarını yazıyor? Gazeteniz Fotomaç, akıllara durgunluk veren bazı cezaların perde arkasını araladı. Her maçta 3 (derbilerde 4) temsilci görev yapıyor. Bu temsilcileri Mentör ve Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı atıyor.



ÖKSÜRENİ BİLE AFFETMEYİN!

Abdurrahman Arıcı'nın fanatik bir takım taraftarı olduğu ve o takımın maçlarına kendisine yakın temsilcileri atadığı belirtiliyor. Gönül verdiği takımın maçlarında tribün veya saha olayı yaşandığında maçtan sonra hemen temsilcileri arayarak "Görmedim de. Olayları raporuna sakın ha yazma... Sen işini bilirsin kardeş... Olayları çok hafif gör, küfür yoktu de, aman ceza çıkmasın!" diyerek uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Abdurrahman Arıcı'nın bazı takımların maçlarına atadığı temsilcilere ise can yakıcı talimatlar vererek "Karşılaşmada yaşanan en ufak bir hadiseyi bile raporlarınıza abartarak yazacaksınız. Tribünde öksüren taraftar olsa bile raporunuzda çirkin ve kötü tezahürat diye belirtin. Sizden can yakıcı bir rapor bekliyorum! O takımın canını yakın!" dediği sızan bilgiler arasında yer alıyor.



GÖZLER GÜRELİ'DE

Yıldırım Demirören zamanında yönetim kuruluna büyük darbeler indiren Merkez Hakem Kurulu arka arkaya gelen skandallar sonrası istifasını vermek zorunda kalmıştı. Demirören sonrası koltuğa oturan başkan Hüsnü Güreli'nin kurallar için nasıl bir tavır alacağı merak konusu. 3 aylık bir dönem için gelse de Güreli'nin PFDK, Tahkim ve Temsilciler Kurulu'nun istifasını isteyeceği öğrenildi.