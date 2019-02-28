28 Şubat 2019, Perşembe

FUTBOL

TFF Başkanı Yıldırım Demirören istifa etti!

TFF Başkanı Yıldırım Demirören istifa etti!
FUTBOL
Giriş Tarihi: 28.02.2019

Başkanı , görevinden istifa ettiğini duyurdu. 2012'den bu yana görevde olan Yıldırım Demirören'in istifası sonrası yönetim kurulunun görevi sürdüreceği belirtildi. Haziran 2019'daki Genel Kurulu'na kadar başkanvekili Hüsnü Güreli, TFF Başkanlığı'na vekalet edecek.

Başkanı , federasyon başkanlığı görevini bıraktı. Yıldırım Demirören, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Kamuoyuna;

26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'ndan İDDAA, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı istifa ediyorum.

Bugüne kadar şeref ve gururla taşıdığım bu milli görevi Türkiye ve dünya kamuoyunda tartışmalara mahal bırakmamak ve gölge düşürmemek gerekçesi ile bu kararı almış bulunmaktayım.

Yedi yıl boyunca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevimde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden ve güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Ve birlikte çalıştığımız tüm Spor Bakanları'na, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, kurullarda görev yapan tüm başkan ve üye arkadaşlarıma, Milli Takım teknik direktörleri ve oyuncularına, bu yolda desteğini esirgemeyen tüm kulüp başkanları ve yönetim kurulu üyelerine, spor camiasına, medyamıza çok teşekkür ediyorum.

Kamuoyuna en derin saygı ve sevgilerimle arz ediyorum.

Yıldırım Demirören"

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