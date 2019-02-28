28 Şubat 2019, Perşembe

FUTBOL

Kulüpler Birliği'nden Yıldırım Demirören'e teşekkür

Kulüpler Birliği'nden Demirören'e teşekkür
FUTBOL
Giriş Tarihi: 28.02.2019

Kulüpler Birliği Vakfı, () Başkanlığı görevini bırakan 'e teşekkür mesajı yayımladı.

Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yedi yıl boyunca Başkanlığı görevine vermiş olduğu hizmetlerden ötürü Sayın 'e teşekkürlerimizi sunarız. Yıldırım Demirören'in görevi bırakmasının ardından, Haziran ayında yapılacak seçime kadar Türkiye görevini sürdürecek Sayın Hüsnü Güreli'ye görevinde başarılar diliyoruz."

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