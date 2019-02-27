27 Şubat 2019, Çarşamba

FUTBOL

Fatih Akyel: "Birlik olduğu sürece takım iyi şeyler yapıyor"

Fatih Akyel: Birlik olduğu sürece...
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 Giriş Tarihi: 27.02.2019

İnegölspor Teknik Dirketörü , play-off için mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirerek, "Taraftarımız arkamızda olduğu, bizi desteklediği, birlik olduğu sürece, bu takım iyi şeyler yapıyor. Onun içinde yine birlik içerisinde bir olup, seyirci, taraftar, yönetim hep beraber bu maçı kazanmak isteyeceğiz" dedi.

2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor'da teknik direktör , bu hafta sahalarında ağırlayacakları Keçiörengücü maçına ilişkin açıklamalarda bulundu. Zorlu bir periyoda girdiklerini dile getiren Akyel, "Mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu hafta deplasmandan puan alamadık. Bu hafta sahamızda lider Keçiören takımını ağırlayacağız. Biz elimizden geleni yapıp, galip gelmeye çalışacağız. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağız. İnşallah kazanan taraf biz oluruz. Mücadelemizi vereceğiz. Dediğim gibi play-off'u sonuna kadar kovalayacağız Ama bu takım son dönemlerde iyi şeyler yaptı. 6'da 6 yaptık. Onun için biz elimizden geleni yapıp, yolumuza devam etmeye çalışacağız. İnşallah bir an önce toparlanıp, tekrardan 2 hafta önceki oyunumuza dönüp, kazanmak isteyeceğiz. Cezalı 'ın haricinde eksiğimiz yok" dedi.

maçında inanılmaz bir görüntünün olduğunu ve taraftarın takımlarına son derece yüksek destek verdiğine işaret eden Akyel, "Onlar maçındaki görüntüyü de görmüşlerdir. Herkes takımlarını destekliyor. Sona doğru yaklaşıyoruz. Taraftarımız arkamızda olduğu, bizi desteklediği, birlik olduğu sürece, bu takım iyi şeyler yapıyor. Onun içinde yine birlik içerisinde bir olup, seyirci, taraftar, yönetim hep beraber bu maçı kazanmak isteyeceğiz. Burada taraftara çok büyük görev düşüyor. Bayrampaşa maçında olduğu gibi hep beraber o güzel ambiansı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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