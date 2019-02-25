25 Şubat 2019, Pazartesi

FUTBOL

Çeyrek final rövanş maçlarının hakemleri açıklandı

Kupada rövanş maçlarının hakemleri açıklandı
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 25.02.2019 Giriş Tarihi: 25.02.2019

rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

ikinci maçları 26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde; Süper Lig 24. hafta karşılaşmaları 1, 2, 3 ve 4 Mart 2019, Spor Toto 1. Lig 24. hafta karşılaşmaları 1, 2, 3 ve 4 Mart 2019; 2. Lig 24. hafta karşılaşmaları 1 ve 2 Mart 2019; TFF 3. Lig 24. hafta karşılaşmaları ise 1 ve 2 Mart 2019 tarihlerinde oynanacak.

Müsabaka programları şu şekilde;

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