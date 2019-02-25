Çeyrek final rövanş maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçları 26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde; Spor Toto Süper Lig 24. hafta karşılaşmaları 1, 2, 3 ve 4 Mart 2019, Spor Toto 1. Lig 24. hafta karşılaşmaları 1, 2, 3 ve 4 Mart 2019; TFF 2. Lig 24. hafta karşılaşmaları 1 ve 2 Mart 2019; TFF 3. Lig 24. hafta karşılaşmaları ise 1 ve 2 Mart 2019 tarihlerinde oynanacak.

Müsabaka programları şu şekilde;



