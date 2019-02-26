26 Şubat 2019, Salı

FUTBOL

Türkiye’nin Kupası'nda heyecan sürüyor

Türkiye’nin Kupası'nda heyecan sürüyor
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 Giriş Tarihi: 26.02.2019

Kupada ilk yarı finalist bugün belli oluyor. 20.00’de A Spor’dan yayınlanacak mücadelede ile karşılaşacak

'nin kupasında çeyrek final maçları tüm heyecanıyla sürüyor. Yarı final yolundaki 2 takım bugün sahneye çıkacak. Saat 20.00'de , 0-0'ın rövanşında 'ye konuk olacak. Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Yarın ise saat 14.00'de kupanın favorilerinden , Hatayspor deplasmanında yarı finali kovalayacak. Ardından 20.00'de ile Yeni kozlarını paylaşacak. Ligde sıkıntılı günler geçiren kupanın son şampiyonu Akhisar ise perşembe günü ile karşı karşıya gelecek. Kupadaki dört karşılaşma da A Spor'dan yayınlanacak. Büyük heyecanda, analizler ve röportajlar da A Spor ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.


TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL İKİNCİ MAÇLAR

BUGÜN

20.00 ÜMRANİYE- (0-0) ALPER ULUSOY A SPOR

YARIN

14.00 HATAY-GALATASARAY (0-2) YAŞAR KEMAL UĞURLU A SPOR
20.00 GÖZTEPE-E. Y.MALATYA (0-1) A SPOR

28 ŞUBAT PERŞEMBE

20.00 KASIMPAŞA-AKHİSAR (1-3) ARDA KARDEŞLER A SPOR

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