Türkiye’nin Kupası'nda heyecan sürüyor
Kupada ilk yarı finalist bugün belli oluyor. 20.00’de A Spor’dan yayınlanacak mücadelede Ümraniye ile Trabzon karşılaşacak
Türkiye'nin kupasında çeyrek final maçları tüm heyecanıyla sürüyor. Yarı final yolundaki 2 takım bugün sahneye çıkacak. Saat 20.00'de Trabzonspor, 0-0'ın rövanşında Ümraniye'ye konuk olacak. Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Yarın ise saat 14.00'de kupanın favorilerinden Galatasaray, Hatayspor deplasmanında yarı finali kovalayacak. Ardından 20.00'de Göztepe ile Yeni Malatya kozlarını paylaşacak. Ligde sıkıntılı günler geçiren kupanın son şampiyonu Akhisar ise perşembe günü Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Kupadaki dört karşılaşma da A Spor'dan yayınlanacak. Büyük heyecanda, analizler ve röportajlar da A Spor ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.
TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL İKİNCİ MAÇLAR
BUGÜN
20.00 ÜMRANİYE-TRABZON (0-0) ALPER ULUSOY A SPOR
YARIN
14.00 HATAY-GALATASARAY (0-2) YAŞAR KEMAL UĞURLU A SPOR
20.00 GÖZTEPE-E. Y.MALATYA (0-1) SERKAN ÇINAR A SPOR
28 ŞUBAT PERŞEMBE
20.00 KASIMPAŞA-AKHİSAR (1-3) ARDA KARDEŞLER A SPOR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı