20 Şubat 2019, Çarşamba

FUTBOL

Yeni MHK işbaşı yaptı!

Yeni MHK işbaşı yaptı!
FUTBOL
Giriş Tarihi: 20.02.2019

Yeni , görev dağılımını yaptı. MHK başkanlığını ’in yapacağı kurulda, Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü görevine getirildi.

'nun istifasıyla boşalan 'nun yeni başkanı ve üyeleri görev dağılımını önceki gün gerçekleştirdi. Hakem Kurulu, Limak Eurasia Kavacık Otel'de düzenlediği ilk toplantısında görev dağılımını yaptı. başkanlığında yapılan toplantıda, Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü görevi 'ya verildi. Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu; Sabri Çelik, Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat üçlüsünden oluştu.

MENTÖR SORUMLUSU ÇİMEN

Merkez Hakem Kurulu'nda Mentör Sorumluluğuna Ünsal Çimen getirildi. Merkez Hakem Kurulu'nda diğer görev dağılımları ise, Futsal-Plaj Futbolu ve Kadınlar Ligi Sorumlusu; Mustafa Kamil Abitoğlu, Eğitim ve (EPAK) ve (BAL) sorumlusu; Ferhat Gündoğdu, Eğitim ve Planlama Araştırma Komisyonu yardımcıları; Hakan Sivriservi ile Nihat Mızrak olarak belirlendi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
En iyiler listesi açıklandı: Büyük fark! En iyiler listesi açıklandı: Büyük fark!
Kulüpler Birliği'nden başarı mesajı! Kulüpler Birliği'nden başarı mesajı!
En iyiler listesi açıklandı: Büyük fark! En iyiler listesi açıklandı: Büyük fark!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör