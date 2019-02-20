20 Şubat 2019, Çarşamba

FUTBOL

Kulüpler Birliği'nden başarı mesajı!

Kulüpler Birliği'nden başarı mesajı!
FUTBOL
Giriş Tarihi: 20.02.2019

Birlik Başkan Vekili ve Başkanı Erol Bedir, “UEFA’ya, 4 büyük kulüp de dahil artık ’nin lisans vermesi, yüzde 99.9 diyebiliriz” dedi.

ve Türkiye Bankalar Birliği ile kulüplerin mali yapısını ilgilendiren anlaşma için değerlendirme toplantısı Riva'da yapıldı. Birlik Başkan Vekili Erol Bedir, toplantı hakkında, "En son TFF Başkanı, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı'mız ve bizler Sayın Maliye Bakanımız 'la görüştük. Bu hafta içerisinde hangi kulübün borçları hangi vadelere yayılacak şeklinde bir çalışma yapıldı. Bugün geldiğimiz noktayı değerlendirmek için toplandık" dedi.

MART'A KADAR SORUNLAR ÇÖZÜLECEK

Erol Bedir, TFF'de 15 Mart'ta başlayacak lisanslama çalışmalarına kadar her şeyi halletmeleri gerektiğini altını wçizdi. Bedir, "UEFA'ya, 4 büyük kulüp de dahil artık TFF tarafından lisans verilmesi yüzde 99.9 diyebiliriz. Bakanımız Berat Albayrak'tan randevu talep ettik. TFF, Kulüpler Birliği ve TBB de zirvede olacak. Lisansa kadar finansal konuları halletmemiz lazım. Maliye Bakanı'mızla randevumuzdan sonra geniş kapsamlı açıklama yapacağız" diye konuştu.

GALATASARAY KATILMADI

Erol Bedir, Galatasaray'dan hiç kimsenin toplantıya katılmadığını belirtti. Erol Bedir, "Herkesin kendi meselesi. Niye gelmediklerini bilemiyorum. Kendilerine sormak lazım. Belki mazeretleri vardır. Galatasaray da bu gemideki en önemli aktörlerden birisi" değerlendirmesinde bulundu.

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