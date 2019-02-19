19 Şubat 2019, Salı

FUTBOL

Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 Giriş Tarihi: 19.02.2019

(MHK), ilk toplantısında görev dağılımını gerçekleştirdi. başkanlığında yapılan toplantıda, görev dağılımı oluştu.

BAŞKAN:

BAŞKANVEKİLİ:

PROFESYONEL MÜSABAKA İCRA KURULU (PMİK)
Sabri Çelik, Mustafa Çulcu,

BASIN SÖZCÜSÜ: Mustafa Çulcu

MENTÖR SORUMLUSU:

FUTSAL-PLAJ FUTBOLU ve KADINLAR LİGİ SORUMLUSU:

EPAK BAŞKANI ve BAL LİGİ SORUMLUSU:

EPAK YARDIMCILARI: ,

1.BÖLGE SORUMLUSU: Muhittin Boşat

2.BÖLGE SORUMLUSU: Mustafa Çulcu

3.BÖLGE SORUMLUSU: Ferhat Gündoğdu

4.BÖLGE SORUMLUSU: Ünsal Çimen

5.BÖLGE SORUMLUSU: Kamil Abitoğlu

6.BÖLGE SORUMLUSU: Hamza

7.BÖLGE SORUMLUSU: Hakan Sivriservi

8.BÖLGE SORUMLUSU: Nihat Mızrak

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