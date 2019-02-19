Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı
Merkez Hakem Kurulu (MHK), ilk toplantısında görev dağılımını gerçekleştirdi. Sabri Çelik başkanlığında yapılan toplantıda, görev dağılımı oluştu.
BAŞKAN: Sabri Çelik
BAŞKANVEKİLİ: Mustafa Çulcu
PROFESYONEL MÜSABAKA İCRA KURULU (PMİK)
Sabri Çelik, Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat
BASIN SÖZCÜSÜ: Mustafa Çulcu
MENTÖR SORUMLUSU: Ünsal Çimen
FUTSAL-PLAJ FUTBOLU ve KADINLAR LİGİ SORUMLUSU: Kamil Abitoğlu
EPAK BAŞKANI ve BAL LİGİ SORUMLUSU: Ferhat Gündoğdu
EPAK YARDIMCILARI: Hakan Sivriservi, Nihat Mızrak
1.BÖLGE SORUMLUSU: Muhittin Boşat
2.BÖLGE SORUMLUSU: Mustafa Çulcu
3.BÖLGE SORUMLUSU: Ferhat Gündoğdu
4.BÖLGE SORUMLUSU: Ünsal Çimen
5.BÖLGE SORUMLUSU: Kamil Abitoğlu
6.BÖLGE SORUMLUSU: Hamza Mısır
7.BÖLGE SORUMLUSU: Hakan Sivriservi
8.BÖLGE SORUMLUSU: Nihat Mızrak
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı