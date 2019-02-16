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Çakır’dan VAR sunumu
Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 Giriş Tarihi: 15.02.2019
Cüneyt Çakır, 47 ülkenin federasyonun katıldığı FIFA Futbol Yönetim Zirvesi’nde VAR sistemiyle ilgili bilgilendirme yaptı.
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, FIFA Futbol Yönetim Zirvesi'nde Video Yardımcı Hakem (VAR) sunumu yaptı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cüneyt Çakır, İstanbul'da bir otelde düzenlenen ve VAR sisteminin görüşüldüğü oturuma katıldı. Çakır, FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren zirvede, katılımcılara sistemle alakalı bir sunum gerçekleştirdi. Sistemin ilkeleri, sistemde incelenebilir kararlar, sistemin çalışma prensipleri ve sistem kapsamındaki disiplin cezaları hakkında bilgilendirmede bulunan Çakır'a, FIFA Hakem Komitesi yöneticisi Manuel Navarro da eşlik etti.
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