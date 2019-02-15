15 Şubat 2019, Cuma

FUTBOL

MHK'nin yeni başkanı Sabri Çelik oldu! Sabri Çelik kimdir?

MHK'nin yeni başkanı belli oldu
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 Giriş Tarihi: 15.02.2019

Yusuf Namoğlu'ndan boşalan MHK başkanlık koltuğuna getirildi.

TFF Yönetim Kurulu, Başkanlığı'na 'in getirilmesine karar verdi.
Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

BAŞKAN

Sabri Çelik

ÜYELER

Mustafa Çulcu

Muhittin Boşat

Ünsal Çimen

Kamil Abitoğlu

Hakan Sivriservi

Ferhat Gündoğdu

Nihat Mızrak

Hamza Mısır

MHK BAŞKANI SABRİ ÇELİK KİMDİR?

1959 doğumlu olan Çelik, eski birinci lig hakemi ve gözlemcisidir. Çelik, bir dönem de yine MHK başkanlığı görevini üstlenmiştir.

SABRİ ÇELİK EN SON GALATASARAY-PORTO GENÇLİK LİGİ MAÇINDA GÖREVLENDİRİLMİŞTİ

UEFA Gözlemcisi Sabri Çelik, Galatasaray ile Portekiz'in Porto takımları arasında 11 Aralık 2018 Salı günü oynanacak UEFA Gençlik Ligi D Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapmıştı.

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