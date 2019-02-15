MHK'nin yeni başkanı Sabri Çelik oldu! Sabri Çelik kimdir?

Yusuf Namoğlu'ndan boşalan MHK başkanlık koltuğuna Sabri Çelik getirildi.

TFF Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Sabri Çelik'in getirilmesine karar verdi.

Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

BAŞKAN



Sabri Çelik



ÜYELER



Mustafa Çulcu



Muhittin Boşat



Ünsal Çimen



Kamil Abitoğlu



Hakan Sivriservi



Ferhat Gündoğdu



Nihat Mızrak



Hamza Mısır

MHK BAŞKANI SABRİ ÇELİK KİMDİR?

1959 doğumlu olan Çelik, eski birinci lig hakemi ve gözlemcisidir. Çelik, bir dönem de yine MHK başkanlığı görevini üstlenmiştir.

SABRİ ÇELİK EN SON GALATASARAY-PORTO GENÇLİK LİGİ MAÇINDA GÖREVLENDİRİLMİŞTİ

UEFA Gözlemcisi Sabri Çelik, Galatasaray ile Portekiz'in Porto takımları arasında 11 Aralık 2018 Salı günü oynanacak UEFA Gençlik Ligi D Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapmıştı.