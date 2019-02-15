MHK'nin yeni başkanı Sabri Çelik oldu! Sabri Çelik kimdir?
Yusuf Namoğlu'ndan boşalan MHK başkanlık koltuğuna Sabri Çelik getirildi.
TFF Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Sabri Çelik'in getirilmesine karar verdi.
Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu isimlerden oluşuyor:
BAŞKAN
Sabri Çelik
ÜYELER
Mustafa Çulcu
Muhittin Boşat
Ünsal Çimen
Kamil Abitoğlu
Hakan Sivriservi
Ferhat Gündoğdu
Nihat Mızrak
Hamza Mısır
MHK BAŞKANI SABRİ ÇELİK KİMDİR?
1959 doğumlu olan Çelik, eski birinci lig hakemi ve gözlemcisidir. Çelik, bir dönem de yine MHK başkanlığı görevini üstlenmiştir.
SABRİ ÇELİK EN SON GALATASARAY-PORTO GENÇLİK LİGİ MAÇINDA GÖREVLENDİRİLMİŞTİ
UEFA Gözlemcisi Sabri Çelik, Galatasaray ile Portekiz'in Porto takımları arasında 11 Aralık 2018 Salı günü oynanacak UEFA Gençlik Ligi D Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!