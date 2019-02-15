Başkan Erdoğan'dan VAR açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan son günlere damga vuran VAR tartışmaları hakkında konuştu ve "Faydalı ancak bir hakem heyeti ile kontrol olmalı" dedi.

İşte ATV ve A Haber'de ortak yayınlanan programda soruları yanıtlayan Başkan Erdoğan'ın VAR sistemi hakkındaki açıklamaları:

"Hakemlik olayına çok girmek istemem. VAR sistemi eğer bir kontrol mekanizması olarak onu da kontrol eden ayrı bir mekanizma kurulursa faydalı olacağına inanıyorum. Bunu özellikle güreşte benzer sistem başladı, futbolda acaba olmaz mı, hep bu konuşulurdu. Şimdi futbolda da olmasını, bazı hatalar yanında ağırlıklı olarak faydasına inanıyorum. O telaş içerisinde hakem gelip, bakıp acaba orada doğru kararı verebildi mi? Şimdi eğer bir chack balans sistemiyle ayrı bir hakem heyeti olabilirse, takip ediyorsa hata payı orada adeta sıfıra doğru düşebilir. Çünkü kolay değil bu iş. Bir hata penaltı getirir. Bir hata penaltısını elinden alabilir. Bunlara tabii hakikaten o takıma gönül veren isyanların isyan ettiği gibi yöneticileri de isyan ediyor."



