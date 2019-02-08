08 Şubat 2019, Cuma

FUTBOL

‘Haberler asılsız’

‘Haberler asılsız’
FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.02.2019

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, spor kulübü kurulduğu haberlerini yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, spor kulübü kurulduğu haberlerini yalanladı. Yapılan bilgilendirmede, 'Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü' adıyla bir kulübün kurulduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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