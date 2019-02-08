08 Şubat 2019, Cuma
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Cezaları 2 hafta sürdü!
Giriş Tarihi: 08.02.2019
Trabzonspor'un Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta yaptıkları hatalar nedeniyle dinlendirmeye alınan orta hakem Halil Umut Meler ve VAR hakemi Fırat Aydınus'a iki haftalık aranın ardından Süper Lig'de yeniden görev verildi.
Meler, Atiker Konyaspor-Yeni Malatyaspor, Aydınus ise Göztepe- Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında düdük çalacak. İki isim yanlış kararları ile Başakşehir karşısında Trabzonspor'u yakmıştı
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