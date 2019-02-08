08 Şubat 2019, Cuma

FUTBOL

Chelsea’nin 42 futbolcusu kirada

Chelsea’nin 42 futbolcusu kirada
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 Giriş Tarihi: 08.02.2019

İngiliz ekibi , bu sezon kadrosunda yer alan 42 futbolcusunu başka takımlara kiralık gönderdi.

'in güçlü ekiplerinden , bu sezon kadrosunda bulundurduğu 42 futbolcuyu başka takımlara kiraladı. Kiraladığı futbolcularla bu alanda bir rekora imza atan mavi-beyazlılar kadrosunda forma giyemeyecek isimleri başka kulüplere göndererek onların gelişimine katkı sağlıyor. Chelsea'nin kiralık olarak gönderdiği oyuncular arasında 'ye gelen , Michy Batshuayi, Alvaro Morata ve Kurt Zouma gibi önemli isimler yer alıyor.

Anderlecht Yunus Akgün'den vazgeçmedi!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
SON DAKİKA: Flamengonun tesislerinde yangın! İşte ilk fotoğraflar... SON DAKİKA: Flamengo'nun tesislerinde yangın! İşte ilk fotoğraflar...
Transfer tahtaları açılmasa ligin dengesi bozulacaktı "Transfer tahtaları açılmasa ligin dengesi bozulacaktı"
Erman Toroğlu: Amiraller battı Erman Toroğlu: Amiraller battı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör