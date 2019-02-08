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Chelsea’nin 42 futbolcusu kirada
Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 Giriş Tarihi: 08.02.2019
İngiliz ekibi Chelsea, bu sezon kadrosunda yer alan 42 futbolcusunu başka takımlara kiralık gönderdi.
İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Chelsea, bu sezon kadrosunda bulundurduğu 42 futbolcuyu başka takımlara kiraladı. Kiraladığı futbolcularla bu alanda bir rekora imza atan mavi-beyazlılar kadrosunda forma giyemeyecek isimleri başka kulüplere göndererek onların gelişimine katkı sağlıyor. Chelsea'nin kiralık olarak gönderdiği oyuncular arasında Fenerbahçe'ye gelen Victor Moses, Michy Batshuayi, Alvaro Morata ve Kurt Zouma gibi önemli isimler yer alıyor.
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