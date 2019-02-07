07 Şubat 2019, Perşembe

FUTBOL

Turkuvaz'da şov devam ediyor!

Turkuvazda şov devam ediyor!
FUTBOL
Giriş Tarihi: 06.02.2019

Ziraat Kupası çeyrek finalinde ilk maçlar bitiyor. Son şampiyon Akhisar, ’yı konuk ediyor. Müsabaka 20.30’da başlayacak ve A2’den naklen yayınlanacak.

'nin kupasında heyecanı bugün Akhisar- maçıyla sürecek. Birbirinden zorlu geçen üç maçın ardından son 8'in ilk ayağı bu gece tamamlanmış olacak. Kupanın son kazananı Akhisar, 'de son 3 maçını kaybederek yara alan Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Ligde zor günler geçiren yeşil-siyahlılar, geçen sezonki başarısını tekrarlamak istiyor. Avrupa kupalarını hedefleyen Kasımpaşa ise Türkiye Kupası'nı kazanarak en kestirme yolu kullanmayı amaçlıyor. 20.30'daki kritik karşılaşmanın hakemi Serkan Tokat olacak. Turkuvaz Medya'nın naklen yayınladığı kupa karşılaşması A2'den verilecek. A Spor'da maç öncesi ve sonrasında analizler, röportajlar ve haberler yayında olacak.


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