07 Şubat 2019, Perşembe

FUTBOL

Yeni kulüp doğuyor

Yeni kulüp doğuyor
FUTBOL
Giriş Tarihi: 06.02.2019

’ın talimatıyla, kuruluyor. İdmanlar Beştepe’de, maçlar ’nda olacak.

Spora ve özellikle futbola olan tutkusuyla bilinen , yeni bir kulübü kurulması talimatını verdi. 'ye bildirilerek lisansı çıkarılan kulübün adı, '' oldu. Mart ayından itibaren 2. Amatör Küme 4. Grup'ta mücadele etmeye başlayacak olan takım idmanlarını Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecek. Takımın maçları ise Ankara 'nda yapılacak. Sahaya kırmızı, beyaz veya turkuaz renklerdeki formalarla çıkması beklenen kulübün logosunun ise T.C Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun olup olmayacağı ise belli değil. Futbol takımı kadrosunun Ankara'da altyapılarda forma giyen oyunculardan oluşması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Spor'un ilk maçı ise Ankara Performansspor ile olacak.
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