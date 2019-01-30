Türkiye Kupasında heyecan zirvede

30 Ocak 2019, Çarşamba
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SERİ BAŞI
G.Saray / Y. Malatya (G.Saray elenirse) Trabzonspor Göztepe Kasımpaşa
SERİ BAŞI OLMAYANLAR
Boluspor / Y.Malatya (Boluspor elenirse) Akhisarspor Ümraniyespor Hatayspor
Türkiye Kupası'nda heyecan zirvede
Giriş Tarihi: 30.01.2019
Türkiye’nin kupası Ziraat Türkiye Kupası’nda kura heyecanı A Spor’da yaşanıyor. Bugün saat 14.00’te çeyrek final ve yarı finalde eşleşecek takımlar belli oluyor
Turkuvaz Medya'nın yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun ardından yoluna devam eden takımların rotası bugün belli oluyor. 'Türkiye'nin Kupası'nda çeyrek final ve yarı final heyecanı A Spor'dan naklen yayınla ekranlara gelecek. Merakla beklenen eşleşmeler bugün saat 14.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek kura çekimine, Son 16 Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan Akhisar, Y. Malatya, Göztepe, Hatay, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Ümraniyespor ile birlikte Galatasaray- Boluspor eşleşmesinin galibi katılacak.
SERİ BAŞI
G.Saray / Y. Malatya (G.Saray elenirse) Trabzonspor Göztepe Kasımpaşa
SERİ BAŞI OLMAYANLAR
Boluspor / Y.Malatya (Boluspor elenirse) Akhisarspor Ümraniyespor Hatayspor
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