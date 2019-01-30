30 Ocak 2019, Çarşamba

FUTBOL

Türkiye Kupası'nda heyecan zirvede

Türkiye Kupasında heyecan zirvede
FUTBOL
Giriş Tarihi: 30.01.2019

Türkiye’nin kupası Ziraat ’nda kura heyecanı A Spor’da yaşanıyor. Bugün saat 14.00’te ve yarı finalde eşleşecek takımlar belli oluyor

Turkuvaz Medya'nın yayınladığı Ziraat 'nda son 16 turunun ardından yoluna devam eden takımların rotası bugün belli oluyor. 'Türkiye'nin Kupası'nda ve yarı final heyecanı A Spor'dan naklen yayınla ekranlara gelecek. Merakla beklenen eşleşmeler bugün saat 14.00'te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek kura çekimine, Son 16 Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan Akhisar, Y. Malatya, , Hatay, , ve Ümraniyespor ile birlikte - eşleşmesinin galibi katılacak.

SERİ BAŞI

G.Saray / Y. Malatya (G.Saray elenirse) Trabzonspor Göztepe Kasımpaşa

SERİ BAŞI OLMAYANLAR

Boluspor / Y.Malatya (Boluspor elenirse) Akhisarspor Ümraniyespor Hatayspor
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