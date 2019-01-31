TFFden Turkuvaz Medyaya teşekkür

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Düşmez, 182 maçın 88’ini canlı yayınlayan Turkuvaz Medya’ya kupaya olan büyük destekleri için teşekkür etti.

Kura çekiminde TFF ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez açıklamalarda bulundu. Düşmez "Türkiye'yi kucaklayan kupaya 166 takım katıldı. 182 maç oynandı. Şu ana kadar 88 maç canlı yayınlandı Sponsorumuz Ziraat Bankası'na, Turkuvaz Medya Grubu'na, tüm maçları İddaa kapsamına alan Gençlik ve Spor Bakanımız başta olmak üzere Spor Toto Teşkilatı'na teşekkür ederiz" diye konuştu.



'ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜN'



Ali Düşmez, kupa finali için neden Sivas'ın seçildiğini de şöyle açıkladı: "Çok güzel çeyrek final ve yarı final maçlarından sonra final karşılaşmasına ulaşacağız. Final 16 Mayıs 2019 tarihinde Sivas şehrimizde oynanacak. Bu günün bir özelliği var. Sivas Kongresi'nin 100. yılı. Cumhuriyetimiz adına çok önemli bir gün. İnşallah o gün Sivas'ta tüm futbolseverler ile birlikte güzel bir final müsabakası izleyeceğiz"



FİNAL MAÇI SİVAS'TA OLACAK



Ziraat Türkiye Kupası'nda finale bu yıl Sivas şehri ev sahipliği yapacak. 16 Mayıs 2019'da oynanacak final mücadelesi Yeni 4 Eylül Stadı'nda olacak. Son 8'e kalan takımların hedefi Sivas'ta kupayı kaldırmak.



'KASIMPAŞA'NIN BIR HAYALI VAR'



İstanbul temsilcisi Kasımpaşa kupada son şampiyon Akhisarspor ile eşleşti. Sportif Direktör Nursal Bilgin "Hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Buna gidecek şekilde yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.