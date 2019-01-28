28 Ocak 2019, Pazartesi

FUTBOL

Atletico Madrid, Morata'yı kiraladı

Atletico Madrid, Moratayı kiraladı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 28.01.2019

'nın Kulübü, 'nin takımında forma giyen İspanyol futbolcu Alvaro Morata'yı, 18 aylığına kiralık olarak ettiğini duyurdu.

Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, ile varılan anlaşma sonrasında doktor kontrolünden geçen 26 yaşındaki forvet oyuncusu Morata ile 18 aylık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Morata'nın yarın yeni takımında antrenmana çıkacağı bildirildi.

Morata, 2010-2014 yıllarında 'de forma giydikten sonra 2014-2016 yıllarında 'nın takımında oynadı. Daha sonra tekrar Real Madrid'e dönen Morata, 2017'de de Chelsea'ye olmuştu. İspanyol futbolcu bu sezon Chelsea'nin ligde 10 maçında forma giyip 5 gol attı.

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