Afrika Uluslar Kupasına ramazan düzenlemesi

Afrika Uluslar Kupası'na ramazan düzenlemesi
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Mısır'da düzenlenecek 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın başlangıç tarihinin 15'ten 21 Haziran'a alındığını açıkladı.
CAF'tan yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanan acil durum kurulu, Fas, Tunus ve Cezayir futbol federasyonlarının turnuvanın tarihinin değiştirilmesi yönündeki talebini değerlendirdi.
Bu yıl 6 Mayıs-3 Haziran tarihlerine denk gelen ramazan ayı sonrası oyunculara daha fazla dinlenme süresi bırakmak için 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan organizasyonun, 21 Haziran-19 Temmuz tarihlerine alınması kararlaştırıldı.
Önceki yıllarda ocak-şubat aylarında yapılan ve 16 takımın mücadele ettiği Afrika Uluslar Kupası'na, 2019'da ilk kez 24 takım katılacak.
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