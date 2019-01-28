28 Ocak 2019, Pazartesi

FUTBOL

Afrika Uluslar Kupası'na ramazan düzenlemesi

Afrika Uluslar Kupasına ramazan düzenlemesi
FUTBOL
Giriş Tarihi: 28.01.2019

Afrika Futbol Konfederasyonu (), 'da düzenlenecek 2019 'nın başlangıç tarihinin 15'ten 21 Haziran'a alındığını açıkladı.

'tan yapılan açıklamaya göre, 'ın başkenti Kahire'de toplanan acil durum kurulu, Fas, Tunus ve Cezayir futbol federasyonlarının turnuvanın tarihinin değiştirilmesi yönündeki talebini değerlendirdi.

Bu yıl 6 Mayıs-3 Haziran tarihlerine denk gelen ramazan ayı sonrası oyunculara daha fazla dinlenme süresi bırakmak için 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan organizasyonun, 21 Haziran-19 Temmuz tarihlerine alınması kararlaştırıldı.

Önceki yıllarda ocak-şubat aylarında yapılan ve 16 takımın mücadele ettiği 'na, 2019'da ilk kez 24 takım katılacak.

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