25 Ocak 2019, Cuma

FUTBOL

Celta Vigo'da ayın futbolcusu Okay Yokuşlu

Celta Vigoda ayın futbolcusu Okay Yokuşlu
FUTBOL
Giriş Tarihi: 25.01.2019

İspanya 1. Futbol Ligi () takımlarından 'da forma giyen milli futbolcu , aralık ayının en iyi futbolcusu seçildi.

'nun sponsor firması tarafından her ay takımın en iyisine verilen ödüle, aralık ayı performansına göre milli futbolcu layık görüldü. Okay, ödülünü aldıktan sonra yapılan basın toplantısında Celta taraftarına ve sponsor firmaya teşekkür etti.

Sağ ayak parmağındaki sakatlığın henüz tam olarak geçmediğini aktaran Okay, pazar günü deplasmanda Valladolid'e karşı oynayacakları maçta kadroya girip giremeyeceğinin antremanlardaki durumuna göre belirleneceğini söyledi. 'da 21 puanla 17. sırada olan Celta'nın son maçlarda çok puan kaybettiğini ifade eden Okay, tüm takımın pazar günkü maça en iyi şekilde motive olduğunu, Celta'yı daha üstlere çıkarmak istediklerini belirtti.

İspanyolca öğrenmeye devam ettiğini kaydeden milli futbolcu, Celta'daki ilk sezonunda uyum sürecini atlattığını, kente, insanlarına ve takım arkadaşlarına alıştığını, herkesin çok sıcak kanlı olduğunu vurguladı.

Okay, disiplinsiz hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle takımdan uzaklaştırılan ve tek başına antrenman yapan ile ilgili yöneltilen bir soruya ise, "Valladolid maçına motive oluyorum. Emre Mor konusunda konuşmayacağım. Bu, Emre ile Celta arasında bir sorun. Benim görevim değil. Çok önemli bir maç ve 3 puana ihtiyacımız var. Takımın ligde üst sıralara çıkmasını istiyorum." cevabını verdi.

La Liga'da ilk sezonunu geçiren Okay, Celta'da şimdiye kadar 15 maçta toplam 972 dakika oynadı. 24 yaşındaki futbolcu 1 gol attı ve 4 sarı kart gördü.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Evertonda Cenk Tosun kararı! Everton'da Cenk Tosun kararı!
F.Bahçenin istediği yıldız imzayı attı! F.Bahçe'nin istediği yıldız imzayı attı!
F.Bahçenin istediği yıldız imzayı attı! F.Bahçe'nin istediği yıldız imzayı attı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör