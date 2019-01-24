24 Ocak 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
İngiliz takımına robot teknik adam
Giriş Tarihi: 24.01.2019
İngiltere 7. Lig takımlarından Wingate Finchley, robot teknik adamı göreve getirerek yeşil sahalarda bir ilke imza attı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yapay zekayla en iyi takımı oluşturabilmek için bazı maçlarda AI (Artificial Intelligence) sisteminin kullanılacağı kaydedildi.
Robot teknik adam, ilk sınavını amatör takımlardan Whitehawk karşısında 9 Şubat'ta verecek. "AI" sistemi, bu maçın onbirini, dizilişini ve taktiğini belirleyecek.
Takımın teknik direktörü Dave Norman da girişime destek vererek, "Futbolun temeli, takımı yöneten insan da olsa yapay zeka da olsa aynı. Sistemin başarılı olabileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!