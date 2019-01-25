25 Ocak 2019, Cuma

FUTBOL

Messi'den "Sala" çağrısı

Messiden Sala çağrısı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 25.01.2019

İspanyol ekibi 'nın Arjantinli yıldızı , vatandaşı Emiliano Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçakla ilgili arama çalışmalarının durdurulmaması çağrısında bulundu.

hesabından açıklama yapan Messi, olasılık ve umut varken aramaların durdurulmaması çağrısı yaptı. Arjantinli futbolcu, Sala'nın arkadaşları ve ailesine de destek mesajı gönderdi.

Messi'nin yanı sıra 'nin yıldızı Sergio Agüero, forması giyen Axel Witsel, Olympique Marsilyalı Florian Thauvin gibi futbol dünyasından çok sayıda isim, arama çalışmalarının devam etmesiyle ilgili görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

'nin 19 Ocak'ta transfer ettiği 28 yaşındaki Sala'nın da bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı 'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken 'nde kaybolmuştu.

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