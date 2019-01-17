17 Ocak 2019, Perşembe

FUTBOL

Kritik maça Arslanboğa

Kritik maça Arslanboğa
FUTBOL
Giriş Tarihi: 17.01.2019

son 16 turundaki kritik maçta bugün 'in iki temsilcisi karşılaşıyor.

son 16 turundaki kritik maçta bugün 'in iki temsilcisi karşılaşıyor. Aytemiz 'un evinde 'yı ağırlayacağı maç 18.30'da başlayacak ve Suat Arslanboğa yönetecek. Rövanş, 24 Ocak'ta 'da oynanacak.
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