17 Ocak 2019, Perşembe
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Kritik maça Arslanboğa
Giriş Tarihi: 17.01.2019
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki kritik maçta bugün Süper Lig'in iki temsilcisi karşılaşıyor.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki kritik maçta bugün Süper Lig'in iki temsilcisi karşılaşıyor. Aytemiz Alanyaspor'un evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacağı maç 18.30'da başlayacak ve Suat Arslanboğa yönetecek. Rövanş, 24 Ocak'ta İstanbul'da oynanacak.
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