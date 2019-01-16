Barcelonada teknik direktör tartışmalarına son nokta

Barcelona'da teknik direktör tartışmalarına son nokta
Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu, futbol takımı teknik direktörü Jose Valverde'nin gelecek sezon da görevde kalacağını açıkladı.
Bartomeu, kulüpteki geleceği tartışma konusu haline gelen teknik direktör Valverde ile ilgili İspanya basınına yaptığı açıklamada, "Ernesto Valverde, gelecek sezon da Barcelona'nın teknik direktörü olacak." ifadesini kullandı.
İspanyol teknik adam Valverde'ye güveninin tam olduğunu belirten Bartomeu, "Teknik direktörümüze inanıyoruz. Kulüpte harika iş çıkarıyor. Hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak doğru kişi olduğunu düşünüyoruz. Valverde, zeki bir insan. Soyunma odasında dengeyi sağlamayı biliyor. Kulübün oyun tarzına hakim. Oyunu okuyabiliyor ve istediğimiz sonuçları almakta başarılı." değerlendirmesinde bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!