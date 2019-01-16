Barcelonada teknik direktör tartışmalarına son nokta

Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu, futbol takımı teknik direktörü Jose Valverde'nin gelecek sezon da görevde kalacağını açıkladı.

Bartomeu, kulüpteki geleceği tartışma konusu haline gelen teknik direktör Valverde ile ilgili İspanya basınına yaptığı açıklamada, "Ernesto Valverde, gelecek sezon da Barcelona'nın teknik direktörü olacak." ifadesini kullandı.

İspanyol teknik adam Valverde'ye güveninin tam olduğunu belirten Bartomeu, "Teknik direktörümüze inanıyoruz. Kulüpte harika iş çıkarıyor. Hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak doğru kişi olduğunu düşünüyoruz. Valverde, zeki bir insan. Soyunma odasında dengeyi sağlamayı biliyor. Kulübün oyun tarzına hakim. Oyunu okuyabiliyor ve istediğimiz sonuçları almakta başarılı." değerlendirmesinde bulundu.