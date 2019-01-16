16 Ocak 2019, Çarşamba

FUTBOL

Barcelona'da teknik direktör tartışmalarına son nokta

Barcelonada teknik direktör tartışmalarına son nokta
FUTBOL
Giriş Tarihi: 16.01.2019

Kulübü Başkanı , futbol takımı teknik direktörü Jose Valverde'nin gelecek sezon da görevde kalacağını açıkladı.

Bartomeu, kulüpteki geleceği tartışma konusu haline gelen Valverde ile ilgili basınına yaptığı açıklamada, "Ernesto Valverde, gelecek sezon da 'nın teknik direktörü olacak." ifadesini kullandı.

İspanyol teknik adam Valverde'ye güveninin tam olduğunu belirten Bartomeu, "Teknik direktörümüze inanıyoruz. Kulüpte harika iş çıkarıyor. Hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak doğru kişi olduğunu düşünüyoruz. Valverde, zeki bir insan. Soyunma odasında dengeyi sağlamayı biliyor. Kulübün oyun tarzına hakim. Oyunu okuyabiliyor ve istediğimiz sonuçları almakta başarılı." değerlendirmesinde bulundu.

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