17 Ocak 2019, Perşembe
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Belhanda’ya zam
Giriş Tarihi: 17.01.2019
Al Ittihad ile anlaşan Belhanda Galatasaray'da kaldı.
Al Ittihad ile anlaşan Belhanda Galatasaray'da kaldı. Faslı oyuncu, Terim'in isteği üzerine satılmadı. 5.5 milyon euro'luk kontratı geri çeviren Belhanda'nın maaşına zam yapacağı ve 200 bin euroluk cezasının da kaldırılacağı iddia edildi.
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