17 Ocak 2019, Perşembe

FUTBOL

Belhanda’ya zam

Belhanda’ya zam
FUTBOL
Giriş Tarihi: 17.01.2019

ile anlaşan 'da kaldı.

ile anlaşan 'da kaldı. Faslı oyuncu, Terim'in isteği üzerine satılmadı. 5.5 milyon euro'luk kontratı geri çeviren Belhanda'nın maaşına yapacağı ve 200 bin euroluk cezasının da kaldırılacağı iddia edildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Kartal Manisa’ya Cengiz kuyruğu Kartal Manisa’ya Cengiz kuyruğu
Cech’ten veda Cech’ten veda
Kritik maça Arslanboğa Kritik maça Arslanboğa
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör