17 Ocak 2019, Perşembe
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Son olarak İngiltere'den bir haber daha geldi... Yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yeniden şahlanan Manchester United da Cengiz Ünder'in peşine takılan ekipler arasına katıldı. İngiliz devinin, milli oyuncumuz için 60 milyon euro'luk bir bütçe ayırdığı öğrenildi. Roma'nınbu rakamı kabul edeceği konuşuluyor.
25 GOLE KATKI YAPTI
Cengiz Ünder, Roma formasıyla 56 maça çıktı. 14 kez fileleri sarsarken, 11 defa da asist yaptı. 25 gole etkisi oldu.
Cengiz kuyruğu
Güncelleme Tarihi: 17.01.2019 Giriş Tarihi: 17.01.2019
Türk futbolunun gururu Cengiz, Avrupa devlerini peşine taktı... M. United, Roma’nın yıldızı için 60 milyon euro’yu gözden çıkardı.
Altınordu'dan yetişip, Başakşehir üzerinden İtalyan temsilcisi Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder'in yükselişi sürüyor. Çizme'de oynadığı futbolla dikkatleri daha da üzerine çeken 21 yaşındaki oyuncuya Premier Lig'den Arsenal ve Tottenham talip olmuştu. Almanya'dan da Bayern Münih, milli futbolcumuzu renklerine katmak için harekat başlatmıştı. Önemli mesafe de kat etmişti.
PİYASASI ARTIYOR
Son olarak İngiltere'den bir haber daha geldi... Yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yeniden şahlanan Manchester United da Cengiz Ünder'in peşine takılan ekipler arasına katıldı. İngiliz devinin, milli oyuncumuz için 60 milyon euro'luk bir bütçe ayırdığı öğrenildi. Roma'nınbu rakamı kabul edeceği konuşuluyor.
25 GOLE KATKI YAPTI
Cengiz Ünder, Roma formasıyla 56 maça çıktı. 14 kez fileleri sarsarken, 11 defa da asist yaptı. 25 gole etkisi oldu.
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