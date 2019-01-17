17 Ocak 2019, Perşembe

FUTBOL

Cech’ten veda

Cech’ten veda
FUTBOL
Giriş Tarihi: 17.01.2019

Dünya futbol tarihinin en iyi kalecileri arasında gösterilen yeşil sahalara veda ediyor.

Kariyerinin son 16 sezonunu geçirdiği formasıyla efsaneleşen Çek eldiven sezon sonu jübile yapacağını belirtti. 36 yaşındaki kaleci kazandığı kupalar kadar taktığı kaskla hatırlanacak.
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