17 Ocak 2019, Perşembe
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Cech’ten veda
Giriş Tarihi: 17.01.2019
Dünya futbol tarihinin en iyi kalecileri arasında gösterilen Petr Cech yeşil sahalara veda ediyor.
Kariyerinin son 16 sezonunu geçirdiği Chelsea formasıyla efsaneleşen Çek eldiven sezon sonu jübile yapacağını belirtti. 36 yaşındaki kaleci kazandığı kupalar kadar taktığı kaskla hatırlanacak.
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