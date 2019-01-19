19 Ocak 2019, Cumartesi

FUTBOL

PSG'den Guingamp'a gol yağmuru

PSGden Guingampa gol yağmuru
FUTBOL
Giriş Tarihi: 19.01.2019

'nin (Ligue 1) 21. haftasında lider Saint-Germain (), sahasında Guingamp'ı 9-0 yendi.

Alman teknik adam yönetimindeki , Kylian Mbappe ve 'nin "hat-trick" yaptığı maçta kendisini Lig Kupası'ndan eleyen rakibini 9-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Ev sahibi ekibin diğer gollerini (2) ve Thomas Meunier kaydetti.

PSG, bu galibiyetle puanını 53'e çıkarırken, son sıradaki Guingamp 14 puanda kaldı.

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