PSGden Guingampa gol yağmuru

Alman teknik adam Thomas Tuchel yönetimindeki PSG, Kylian Mbappe ve Edinson Cavani'nin "hat-trick" yaptığı maçta kendisini Lig Kupası'ndan eleyen rakibini 9-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Ev sahibi ekibin diğer gollerini Neymar (2) ve Thomas Meunier kaydetti.

PSG, bu galibiyetle puanını 53'e çıkarırken, son sıradaki Guingamp 14 puanda kaldı.