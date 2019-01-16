16 Ocak 2019, Çarşamba

FUTBOL

Petr Cech bırakıyor

Petr Cech bırakıyor
FUTBOL
Giriş Tarihi: 16.01.2019

’in Çek file bekçisi, sezon sonunda futbolu bırakıyor. 36 yaşındaki kalecinin 20 kupası bulunuyor.

Türk futbolseverlerin EURO 2008'de elinden kaçırdığı topla ve her zaman taktığı kasketiyle hatırladığı ünlü kaleci futbolu bırakıyor. Çek file bekçisi, açıklamasında, "İlk profesyonel sözleşmemi imzalamamın üzerinden 20 yıl geçti. 15 yıldır 'de oynuyorum ve mümkün olan her kupayı kazandım. Sezon sonunda emekli olacağım" dedi. 36 yaşındaki kaleci, 717 resmi maça çıkarken, 20 kupa kaldırdı.
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