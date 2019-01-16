16 Ocak 2019, Çarşamba
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Petr Cech bırakıyor
Giriş Tarihi: 16.01.2019
Arsenal’in Çek file bekçisi, sezon sonunda futbolu bırakıyor. 36 yaşındaki kalecinin 20 kupası bulunuyor.
Türk futbolseverlerin EURO 2008'de elinden kaçırdığı topla ve her zaman taktığı kasketiyle hatırladığı ünlü kaleci Petr Cech futbolu bırakıyor. Çek file bekçisi, açıklamasında, "İlk profesyonel sözleşmemi imzalamamın üzerinden 20 yıl geçti. 15 yıldır Premier Lig'de oynuyorum ve mümkün olan her kupayı kazandım. Sezon sonunda emekli olacağım" dedi. 36 yaşındaki kaleci, 717 resmi maça çıkarken, 20 kupa kaldırdı.
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